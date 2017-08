10 años ininterrumpidos de triunfos peronistas en San Antonio Oeste

Javier Iud transformó a la localidad sanantoniense en un bastión justicialista desde aquel 21 de mayo del 2007 donde lo llevó como legislador circuital junto a María Inés Maza.

El mismo Iud, el 16 de diciembre de ese año, alcanzó la intendencia con una alianza local. En esa legislatura comunal electa inició su camino Luis Ojeda como concejal, ahora primer mandatario municipal.

Desde esa contienda, hasta la fecha, el peronismo siguió prevalenciendo en todas las disputas electorales que se le puso a su paso. El mismo Javier Iud, no solo había revalidado la intendencia en el 2011 con casi el 80% de los sufragios, sino que en el 2015 ganó en el circuito como legislador, manteniendo el liderazgo del ejido local, hasta este 13 de agosto del 2017 de manera indiscutible.

Cabe mencionar los triunfos en SAO: 2011 del fallecido Carlos Soria (Esquivel-Gemignani en legisladores) y el 2013 de Pichetto y María Emilia Soria. El 2015 en SAO ganó Miguel Pichetto para la gobernación.

“Nos tiraron con todo en este tiempo, hasta denuncias penales que no prosperaron, dijeron cualquier barbaridad de nosotros, pero el pueblo no se equivoca y saben quién es cada uno de nosotros” señaló el actual legislador del FPV tras conocerse los resultados

También es evidente el recambio generacional que se viene con Ayelén Spósito, Fabrio Mirano y Luis Noale que siguen esperando su oportunidad, sin perder de vista a Jorge López o Guillermo Masch.

El peronismo sigue vigente en la localidad. Sigue manteniendo un piso de 40%, no ha trasvasado esa superficie de votos. Conservador o no, el sanantoniense aún posiciona al justicialismo no solo para que sea gobierno, sino que plebiscitó para que continúe con la responsabilidad de gobernar.

Informativo Hoy