11 frases de Ricardo Centurión

— “No me considero una mala persona ni me influye lo que la gente piense de mí porque sé cómo está el país hoy. Yo tengo que ir a visitar a amigos a un cementerio, cada vez estamos peor. Por eso te digo: al fútbol le debo la vida. Yo no pronunciaba la “s” y el fútbol me dio todo. Me dio la oportunidad de crecer como humano, es hermoso”.