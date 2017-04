Esquivel “con esto intentan ocultar el mal gobierno que está haciendo Ojeda”

El actual presidente del Concejo Deliberante Luis Esquivel, señaló a este medio luego del pedido de expulsión al partido de varios afiliados “hoy muchos de los que firman se dan de peronistas y no lo son, cuando me pidan el descargo quien es quien cada uno” indicó además “no tienen fundamentos para pedir la expulsión, ahora digo yo, esos que manejan el Partido Justicialista, algunos queremos saber cómo conducen y los más de 400 mil pesos de fondos que recibieron del aporte de los afiliados, desde que asumieron nunca rindieron, sobre todo el señor De Luca quien debe responder a esto” aseveró.

“No me sorprenden que lo hagan, el mal manejo del municipio que están haciendo intenta ocultar con esto, como siempre Ojeda echando culpa a los demás de su ineptitud, no tenemos la culpa si no sabe gobernar, este Concejo Deliberante ha aprobado todas las ordenanzas que envió, salvo las que eran perjudicial para el conjunto de los ciudadanos, pero eso no lo entienden” afirmó el concejal.

“Poco a poco sale a la luz un montón de cosas que están haciendo en contra de las tres localidades, y lo que mencionaré en el descargo, lo haré público a los medios, a ver si se atreven a refutarlo, todo lo haré con las pruebas en la mano” señaló Esquivel.