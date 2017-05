Viz: “los residuos del langostino se entierran, no hay una solución distinta viable en lo inmediato”

La secretaria de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio, Laura Viz, informó que se realizó una reunión con vecinos autoconvocados para abordar la problemática de los residuos por los langostinos. Mencionó que no hay otra solución que no sea el enterramiento, previo secado en la fábrica de harina de pesca, y por eso se está trabajando en un área de 5 hectáreas de un privado, realizando unas cavas “con una profundidad de de 3 metros por 100 metros de largo y 3 de ancho”.

Indicó a APP que la actividad no está regulada y que se está buscando una salida a los residuos, para lo cual se ha reunido con autoridades provinciales.

Explicó en primer término que los residuos del langostino “se entierran”, no hay una solución distinta viable en lo inmediato. Para más adelante se evaluarán otras alternativas, como su eventual uso como fertilizante.

Dijo que por legislación provincial los residuos de pescado no se pueden enterrar ni quedar a cielo abierto, pero exceptúa a los crustáceos, con lo cual queda afuera de la prohibición el langostino.

Informó que están trabajando un estudio de impacto ambiental y se hará una audiencia pública, para poder obtener el dictamen técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y la resolución correspondiente.

“La comunidad debe estar atenta y participar de estos procesos”, señaló.

Adelantó Viz a APP que dentro de las dos próximas semanas hay que definir dónde y cómo enterrar los residuos, recordando que la provincia no pudo ceder un terreno fiscal y el municipio hizo un convenio con un privado para el uso de la tierra.

Informó que en esa área de 5 hectáreas se están haciendo los movimientos de suelos para los ingresos y la ingeniería de las cavas, con una profundidad de de 3 metros por 100 metros de largo y 3 de ancho. “Las cavas van a ser recubiertas, y previo al enterrado, los residuos tienen que ser secados en la fábrica de harina de pescado”, consignó.

Mencionó que el enterramiento “es un paliativo” pero a futuro se van a buscar otras alternativas, aprovechar el residuo, por ejemplo, como fertilizante. (Fuente APP)

Ojeda respondió pedido de informes del Concejo

El jueves 27 de abril, el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda remitió al Concejo Deliberante la respuesta al pedido de informes sobre los desechos de langostinos y su disposición final.

El informe que fue elaborado por la secretaria de Medioambiente, Laura Viz, comunica a los ediles sobre las normas vigentes al respecto y las acciones realizadas desde la Secretaría en relación a esta problemática.

Asimismo, se sugiere la reglamentación de la Ordenanza 1748/2000, ya que prohíbe el depósito, entierro o incineración de productos de mar, pero exceptúa a los crustáceos tales como los langostinos. / Informativo Hoy