Acuerdo para que la Fábrica de Harina de Pescado se traslade fuera de la localidad

El Intendente del Municipio San Antonio, Claudio Palomequez, y el Presidente del Concejo Deliberante, Luis Ojeda, mantuvieron una reunión con los propietarios de la Empresa Harinas SAO SRL, para abordar el traslado de la empresa al Parque Industrial, y las partes alcanzaron un acuerdo.El asesor legal de la empresa, Fernando Antonelli, también participó del encuentro en el que se dio prioridad al traslado, pero también se analizó la búsqueda de soluciones para controlar los olores que emana dicho lugar.

El intendente Claudio Palomequez sostuvo “este tema es muy complejo, la exigencia que le estamos pidiendo a los propietarios de la empresa es que ellos se tienen que mudar, entendemos que ha llegado un tiempo donde la empresa tiene que considerar fuertemente esto de trasladarse hacia el nuevo Parque Industrial, donde se le ha definido un nuevo lugar, pero también entendemos que no es sencillo este proceso, ya lo hemos llevado adelante con otra empresa, y entendemos que este es más complejo, pero también comprendemos que es un escenario difícil, donde el residuo de pescado está dentro de nuestra planta urbana”.

En tal sentido, tras el encuentro refirió “me parece que estamos en un punto de inflexión donde la empresa entiende que tiene que hacerlo, ellos están elaborando un plan para llevarlo adelante, pero tampoco el vecino se puede hacer cargo de un residuo que están dejando las pesqueras y es necesario tratarlo, en el medio de todo esto hay trabajadores, y queremos sostener su fuente laboral” describió Palomequez.

Asimismo, destacó que “el compromiso hacia adelante es de acompañar este traslado, de poder solicitarle a la empresa que haga una mejora continua en el proceso, entiendo que están trabajando en eso con diferentes propuestas y me parece que este es el camino”.

“Tenemos que trabajar con el compromiso de estar presentes en la disponibilidad de la tierra que ya le hemos manifestado ‘está al servicio no de una empresa, si no de un sistema que se tiene que llevar adelante y que es nuestra pesca” aseveró.

Con respecto a los servicios en el parque industrial Palomequez indico “lo hemos hablado con Luis Ojeda, es necesario poner en la agenda ahora más que nunca la situación del gas en el Parque Industrial, es un tema de agenda hacia la comunidad y al Concejo Deliberante que viene. Hay que agotar todas las instancias, inclusive echar mano a nuestra cuenta de obras públicas si es necesario, para participar no sé si de algún sistema de fideicomiso o algún sistema de garantía de tierra”.

“Si queremos que la actividad pesquera tenga un desarrollo sustentable, no cabe duda que hay que invertir en el desarrollo de obras de gas en el Parque Industrial y en el ejido municipal, que ya está contenido dentro del subprograma de las 102. Me parece que hay que empezar de alguna manera a meter las mano en nuestras cuentas y poder ponerlas y volcarlas en obras en el Parque Industrial, esto no será un gasto sino una inversión” puntualizó Palomequez.

Al concluir la reunión, Aldo Aleua, dueño de la empresa Harinas SAO SRL anunció “hemos llegado a un acuerdo con el Municipio para mudar la planta al futuro Parque Industrial, los funcionarios municipales se comprometieron a cedernos el terreno y estimamos trasladarnos en un plazo aproximado de dos años”.

En tanto, ante los reclamos de los vecinos, totalmente lógicos, informamos que hemos tomado medidas para que esos olores mermen y que la gente no esté tan molesta, el olor fuerte es principalmente del langostino, sobre todo en este tiempo de tanto calor”. Respecto de la clausura de la planta, Aleua adelanto “vamos a respetar los días de clausura, en un futuro, la gente va a seguir con el trabajo y el compromiso nuestro es el de mudarnos”.

Por su parte Fernando Antonelli abogado de la empresa Harinas SAO SRL expresó “entendemos la problemática y los disgustos de los vecinos, nosotros somos enteramente responsables de una fuente de trabajo importante para la ciudad. Tenemos nuestras respuestas a esos reclamos e independientemente de esa conflictividad, hemos tratado de encontrar soluciones, una es el traslado de la planta al futuro Parque Industrial, a su vez se han pensado medidas para minimizar el impacto y los disgustos de la población, sobre todo del barrio que lamentablemente ha quedado muy cerca de lo que era el viejo Parque Industrial, la ciudad ha crecido y eso ha traído estos problemas que hoy estamos viviendo, existe la buena voluntad de los empresarios para encontrar una solución que permita una buena convivencia entre todos los sanantonienses” finalizó.

