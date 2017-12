Aguiar y Weretilneck coincidieron en el mismo nombre para la Procuración

Semanas atrás, el gobernador Alberto Weretilneck le pidió a los legisladores oficialistas que voten a favor del abogado Jorge Crespo para ocupar el cargo de Procurador General de Río Negro, luego de la salida de Silvia Baquero Lazcano.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y uno de los más críticos del gobierno provincial, ahora coincidió en el mismo nombre.

En este sentido, el sindicalista expuso “El Consejo de la Magistratura está frente a una histórica oportunidad y esperamos que sepa aprovecharla. Los rionegrinos queremos cambios reales en la Justicia y no solo maquillajes. Se necesitan funcionarios que muestren independencia y que no sean permeables a las presiones de la política. La única manera de garantizar eso es elegir a un Procurador que no haya pertenecido a la estructura del Poder Judicial y que se encuentre ajeno a sus vicios” y completó “No tenemos ningún compromiso personal, ni de otra índole con Crespo. Solo conocemos su trayectoria pública y nos parece que de todos los postulantes es el que más se acerca a las necesidades que tenemos los trabajadores y los sectores más vulnerables de nuestro pueblo”.

El referente de los estatales entiende que se necesita producir una transformación en la mirada sobre la resolución de los conflictos sociales, apuntado a una intervención de conciliación o mediación de los fiscales, propiciando una solución alternativa de los mismos y evitando los altos grados de criminalización de la protesta que existe en la actualidad.

Por último, Aguiar insistió en que el Consejo debe elegir “a alguien avalado por su trayectoria, que provenga del ámbito privado y que sea ajeno a los vicios e influencias propias de la estructura del Poder Judicial”.

