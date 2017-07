Alberto Diomedi “estamos trabajando para que el residual de la pesca no impacte negativamente”

El Ministro de Agricultura, ganadería y pesca de Río Negro estuvo presente en la zona, comentó que “San Antonio tiene parte de mi vida venía al distrito minero entre SAO y Las Grutas y además estuve cuando se inauguró el puerto de aguas profundas, ahora me toca estar en este lugar viendo como ha crecido y vemos como se trabaja en el mar y además los trabajos que se hace en nuestra rivera marítima, por ello estamos viendo lo que el mundo necesita como mercado y como este año tuvimos cosecha récord de langostino y esto generó divisas para el país y trabajo para la gente evaluamos justamente esta estacionalidad” añadió que “ahora tenemos que ver el tema residual y debemos ver la forma que todo el desecho se procese en la fábrica de harina de pescado, que sabemos que los residuos del langostino no es de buena calidad, pero queremos ver cómo podemos darle un marco de trabajo para evitar un impacto negativo, la planta de harina de pescado, con nuestro acompañamiento, tiene que encontrar soluciones para procesar los desechos”.

“El valor del langostino es superior al de la merluza, por eso lo eligen las industrias para obtenerla, el tema de la merluza, la que no se pesca se pierde, por eso estamos pensando realizar una fuerte publicidad para el consumo de la misma, uno de los principales lugares que consume es en el alto valle y por eso vamos a apunta allí y veremos con grupos de gourmet para incentivar este producto, además vamos a llevar al autódromo de Buenos Aires el 4, 5 y 6 de agosto con nuestra zafra marítima y a esto le sumaremos el aceite de oliva y las elaboraciones autóctonas de la zona atlántica, también queremos cautivar al consumidor nacional” agregó que “estamos trabajando en los permisos de pesca de merluza, si damos muchos permisos de pesca las plantas no dan abasto y no queremos una sobrecosecha para balancear el proceso de elaboración”.

Sobre el pontón del puerto de SAE manifestó que “será evaluado por empresas privadas, los técnicos calcularán como está la oxidación, porque queremos que funcione a pleno. Este puerto de aguas profundas es el único que no está comprimido por el avance de la población por eso es sustentable en el tiempo, además esperemos que se puedan realizar la conexión de treinta kilómetros de vía férrea para descomprimir el tránsito” aseveró asimismo que “la idea es estimar la situación del pontón, porque es necesario tenerlo en funcionamiento en muy breve lapso”.

Sobre la planta nuclear señaló “el primer acto inicial de la población es el miedo, por eso hay resistencia en algunos sectores, creo que hay desconocimiento y el gobierno hace un trabajo para que la gente se informe y sepa que es necesario tener energía para la producción y la misma llevará un desarrollo importante para la generación de empleo”.

Fuente:Informativo Hoy / Colaboró Jose Repucci