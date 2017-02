Arrieta “con el Presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas no me reúno”

“Yo me junto con los privados, con muchos de ellos, pero no con Sequeira, lo vi al pasar en diciembre en los Juegos Argentinos de Playa, pero no hubo oportunidad quizás de hablar con él” señaló la ministra Silvina Arrieta a Parte del Aire.

“Hemos trabajado con Luis Ojeda en distintas acciones promocionales, lo hemos acompañado al intendente en lo que pudimos, en los Juegos Argentinos hemos puesto toda las noches un evento cultural, todos los fines de semana tenemos actividades, como gente de la secretaría de deportes, estamos con presencia en Las Grutas” aseveró.

“Le contestamos al señor Sequeira vía legal con los abogados del ministerio por aportes solicitados cuando ya se habían realizado los eventos, expedientes atemporales y que administrativamente era imposible porque pasaron nueve meses desde la presentación” agregó que “sí se pagaron aportes a CAME y a la Cámara de Comercio, pero eso que menciona fue posterior a un evento que realizaron y no se solicitan los aportes después de fecha” afirmó Arrieta.

“No vamos a dejar de acompañar a los destinos, sabemos que la situación es difícil, pero vamos a trabajar para acompañar lo que pide el gobernador” finalizó.

Informativo Hoy