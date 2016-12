Asumió Santiago Romero como secretario general de la UnTER San Antonio

En la noche de ayer, en la sede del gremio de los docentes rionegrinos, se entregaron los certificados por el cual quedaron a cargo de la conducción sindical local.

La asamblea de asunción estuvo presidida por los miembros de la Junta electoral. Por su parte Romero señaló que “hace tres años en una cena que compartía con Marcelo (Nervi) me hicieron la propuesta de estar en UnTER central, realmente allí aprendí mucho, gané amigos, sabía que mi vida se modificaba y por suerte crecí como sindicalista y por ello debo agradecer a tanto compañeros que me pusieron el hombro en los momentos complicados y ahora observo este grupo hermoso con muchas ganas de producir un cambio con participación para todos, con mayor democracia, gracias por estar aquí” manifestó.

Por su parte Marcelo Nervi señaló “Son tiempos difíciles y complicados que nos va a tocar afrontar en el futuro y cada seccional va a construir un sindicato fuerte y me parece que tenemos que dejar un mensaje claro de cara al futuro que llega y me satisface que haya compañeros nuevos que seguirán con el proyecto que iniciamos hace mucho, eso fortalece el gremio y creo que serán momentos de estar bien unidos” afirmó.

Fuente: Informativo Hoy