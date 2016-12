Aumenta la problemática habitacional en nuestra ciudad.

Reflejo de la época, como en tantas otras localidades, el crecimiento poblacional acarrea situaciones para nada cómodas. El reclamo de vecinos por no poder acceder a la tierra, nos debe generar un alerta sobre la falta de una política clara, trasparente y planificada. La política habitacional en nuestra ciudad tiene retrocesos significativos para la cantidad de vecinos que la habitamos.

Sabemos que esto no depende de un poder del estado, tenemos que trabajar juntos, concejales y funcionarios municipales, gobierno provincial y nacional. Como representantes de nuestros vecinos, porque ellos nos eligieron, tenemos la obligación de dar respuestas urgentes para achicar la brecha sobre la terrible situación en la que viven.

Por ello queremos expresar al señor intendente, Luis Ojeda, que nuestro bloque de JSRN, está a su entera disposición con la intención de encontrar una salida a todos los conflictos sobre la falta de tierra. Solamente un diálogo franco, sincero y sin banderías políticas nos conducirá al rumbo correcto.

Los numerosos jóvenes que forman pareja incluso con hijos, deben tener una mirada especial por parte del estado en su conjunto; estamos convencidos que la problemática por falta de respuestas habitacionales incluye a todas las edades, y mucho más si observamos el incremento preocupante de mujeres solas y con hijos a cargo.

Debemos y tenemos la obligación de mirar a los vecinos con los mismos ojos, acá no se puede utilizar la tierra como una herramienta de financiamiento para el estado, hay que saber diferenciar cuáles pueden acceder a un terreno por medio de los concursos y quiénes necesitan el acompañamiento del estado, no sólo para acceder a su lote, si no para poder cumplir su sueño de un techo digno. Si no modificamos el criterio, las personas humildes jamás podrán acceder a un techo.

Lamentablemente tenemos 3 tomas en San Antonio y 2 en Las Grutas, donde en cada una de ellas hay niños y jóvenes que tienen aún la esperanza de que estamos a la altura de sus demandas.

No podemos permitir que la gente siga tomando la tierra por la falta de respuesta de quienes estamos representando al municipio de San Antonio, por eso desde nuestro bloque, apelamos a discutir seriamente como política de estado la crisis que atravesamos.

Señor Intendente, reiteramos nuestro compromiso político y social, para poder trabajar en conjunto en la búsqueda de esta solución.

Fuente: Bloque de Juntos Somos Río Negro