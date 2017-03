Bauza niega una posible renuncia: “Estamos vivos”

“A mí no me tuerce nada ni nadie de lo que hice. Estoy firme con los jugadores y seguro de lo que tenemos que hacer. Me siento bien y las veces que hablé con los dirigentes sentí el respaldo”, enfatizó Edgardo Bauza en la conferencia de prensa luego de la caída 2-0 ante Bolivia en La Paz.

Su eventual salida de la selección fue el primer tema que se tocó en la conferencia de prensa, y el entrenador, un poco tenso, respondió cada vez que fue requerido.

“No sé por qué están hablando tanto sobre lo mismo. Siempre los técnicos dependemos de los resultados. ¿Qué opinó de que la nueva conducción revise mi contrato? Lo bien que hacen si ocurre eso”, puntualizó.

A la hora de hablar del partido, Bauza reconoció que “Bolivia ganó bien”, y que su equipo jugó mejor en la segunda parte. “Los jugadores están preocupados porque a nadie le gusta perder. Creo que en el primer tiempo nos costó mucho tener la pelota porque sabíamos que era la manera de sacarle protagonismo al equipo local”, comentó.

Al continuar con el análisis, el DT adujo que “en el segundo tiempo el equipo mejoró un poco porque tuvo la pelota” y eso les “dio la posibilidad de llegar más al arco contrario, y el partido se hizo mucho más parejo”.

Ya con vistas al futuro, dado que la eliminatoria se reanudará el 31 de agosto con el clásico ante Uruguay, en el Centenario, Bauza subrayó que están “vivos y con mucho deseo de poder clasificar al Mundial. Ahora tenemos que pensar en lo que se viene. Siempre va a ser una lucha, pero estamos vivos”, precisó.

RN on line