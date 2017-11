Casadei “Es un despropósito que las empresas deban tanto dinero al municipio”

El legislador Adrián Casadei se refirió a la enorme deuda que mantiene una empresa con la municipalidad “es impensado que el ejecutivo no les haya cobrado los últimos nueve años a las empresas como Patagonia Fideicomiso que hizo un emprendimiento al sur de Las Grutas, parecería que tienen coronita”.

“Yo le solicitaré a los concejales de JSRN que avancen en esta situación porque es inadmisible que Las Grutas está en franco deterioro y hay sujetos que deben millones” aseguró el parlamentario que señaló que por su parte hará lo mismo en la provincia.

Asimismo sobre la villa turística y su estado expresó “los vecinos me comentan preocupados como está Las Grutas, pero no solo el balneario, uno que recorre ve el Puerto y San Antonio y se da cuenta que no hay obra pública, espero que el intendente Ojeda de respuesta rápida, a pesar de que la temporada está cerca”.

Prensa Legislador Casadei