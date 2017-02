Causa chatarra: Jorge Baraschi declaró y apuntó a Marcos Violi

El ex titular de vialidad municipal realizó una extensa declaración ante la comisión investigadora que quiere determinar la irregularidades en la licitación 003/2016 “venta de máquinas en desuso y material de rezago”.

La semana pasada recordemos declaró el contador y actual secretario de hacienda Marcos Violi, quien indicó que no sabe quién había dado la orden de cobrar los 123 mil pesos por parte de la empresa Agrovial Digenbauer y como se emitió la orden de pago.

En la mañana de ayer, Jorge Baraschi desmintió esa afirmación e indicó que “yo estaba con Marcos (Violi) cuando abrió el sobre de la licitación y dijo que se le cobre a la empresa” ante la requisitoria de los ediles actuantes a quien le dijo que lo hiciera, respondió que “creo que a una de las empleadas” aunque Baraschi aduce no saber quién era.

“Cuando Violi abrió el sobre fue porque Soria también dijo que estaba bien, desde Servicios Públicos afirmaron que todo estaba bien… yo no abrí el sobre, lo hizo Violi delante de mío y se lo dijo a Radeland que ya estaba todo hablado” aclaró que en el área de Radeland se preparó el cobro.

“Yo estoy indignado porque no se hacen cargo de lo que dijeron, me echaron culpa de algo que no tenía nada que ver, además es falso lo que refrendó el Tribunal de Cuentas en ese momento que yo di la orden, nada que ver” recordemos que el TCM estaba conformado por ElHossen –Jorquera-Schattel

“El Tribunal de Cuentas me sancionó a mí y lamento que hayan faltado a la verdad, tergiversaron frases para desviar la responsabilidad de otro funcionario y no queda ninguna duda que el responsable del cobro es Marcos Violi” afirmó Baraschi.

Posteriormente Baraschi reafirmó su descargo que hizo ante el Tribunal de Cuentas en el mismo menciona que la guarda de las máquinas se entregue al adquirente por orden del intendente Iud “luego creo llamaron a Arbués para hacer un acta donde firmamos para hacerlo más transparente” sostuvo Baraschi además sindicó “por confiar en mis compañeros de tareas en la municipalidad fue mi error”.

