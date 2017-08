Clemant: “Defender los intereses de Río Negro”

En una entrevista que el Presidente del Bloque de Concejales de JSRN José María Clemant, mantuviera con el periodista Julio Alcalde en su programa radial de la mañana, pudo explayarse sobre diversos temas entre los cuales remarcó la prioridad de respetar la Carta Orgánica y en el ordenamiento del municipio que se intenta alcanzar desde su bloque, lo que implica entre otras cosas, acompañar la figura del Defensor del Pueblo y la elección de los Delegados del Puerto y de Las Grutas tal como está estipulado.

Respecto a la Campaña electoral, el concejal fue contundente en acentuar la diferencia entre un representante genuino de los rionegrinos como lo es el candidato de JSRN, Fabián Gatti, quien responde únicamente a la voz plural con la que se conformara el partido provincial, sin tener que expresarse según los intereses de partidos nacionales, como sería el caso de María Emilia Soria, quien debe manifestarse de acuerdo a un lineamiento que excede a los mandatos de los rionegrinos, como por ejemplo el hecho de votar a favor de De Vido.

Por otra parte, Clemant entiende la preocupación de la población generada por el tema de la Planta Nuclear y que es lógico que ante el temor se reaccione así. No desconoce que hay un importante factor que influye y es la falta de información competente que pueda favorecer a tomar la decisión más conveniente. “No voy a desmerecer las expresiones de la gente, por el contrario, se comprende lo que provoca el anuncio de una Planta Nuclear en nuestra provincia, aunque también hay que escuchar los fundamentos de quienes están a favor. No debemos olvidar que la decisión previa partió del acuerdo que oportunamente firmara Cristina y que recientemente Macri reafirmó con el gobierno chino, ambos sin escuchar la opinión pública, como sí lo plantea Weretilneck.”

Clemant es categórico al expresar que “Los políticos no podemos desconocer lo que dice la gente y tenemos claro que con los datos y encuestas no alcanza. No se trata de eso, sino de que se priorice la calidad de vida de cada ciudadano, para lo que estamos trabajando a diario y confiando en el respaldo de todos.”

Fuente: Bloque de JSRN