Clemant: “es grave que la empresa controladora del estacionamiento no entregue comprobante a los que pagan”

El presidente del Bloque de Juntos Somos Rio Negro, José María Clemant, manifestó en la reunión parlamentaria del día de hoy que “es grave que la empresa controladora del estacionamiento no entregue comprobante a los que pagan.” Agrega que pudo comprobar personalmente que no entregan ningún ticket o constancia de pago, algo que está penado por la ley de recaudación tributaria. “Es insólito que una empresa que presta servicio para el municipio no entregue comprobantes de pago alguno; esto requiere que se aclare con la seriedad que corresponde, no podemos dejar indefensos ni a nuestros vecinos ni a nuestros turistas. Debemos protegerlos como se merecen.”