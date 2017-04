Cómo se está sintiendo el paro nacional en las principales ciudades del país

El paro nacional convocado por la CGT para hoy tiene un acatamiento parcial en las ciudades de Córdoba y Mendoza, pero se siente con fuerza en otros puntos del país. Aquí, un primer panorama del acatamiento de la medida de fuerza en el interior del país.

Rosario

El paro general lanzado por la CGT tuvo un alto acatamiento en las primeras horas en Rosario. A pesar de que la central obrera no había impulsado movilizaciones, a nivel local la jornada comenzó con múltiples manifestaciones por parte de agrupaciones gremiales y políticas en diferentes sectores. Para media mañana se esperaba como actividad principal la marcha del Movimiento Sindical Rosarino por el centro de la ciudad, para realizar un acto en el cruce de las peatonales.

En la autopista Rosario-Santa Fe se registraban dos cortes de tránsito, uno de los cuales impedía la circulación del tránsito pesado a través de la cabecera, mientras que en la colectora se había apostado otro grupo de la Federación de Camioneros para aplicar la misma restricción bajo custodia de Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Vial.

El sindicato de empleados de comercio, por su parte, organizó protestas frente a los supermercados que las cadenas Coto, Carrefour y Makro poseen sobre el sector oeste de la Avenida Circunvalación. Los trabajadores suspendidos de General Motors realizaron un piquete durante la madrugada frente a la terminal de Alvear con el apoyo del Frente de Izquierda, el cual también había organizado un corte de tránsito en el centro rosarino sobre Corrientes y Pellegrini.

El paro nacional en Rosario. Juan José García.

A partir de las 10, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones sociales se iban a sumar al paro activo con cuatro cortes de tránsito en los principales accesos a la ciudad: la autopista a Buenos Aires, la avenida Juan José Paso, el ingreso alternativo de la Ruta Nacional 34 y la avenida Presidente Perón.

Córdoba

En Córdoba, informó el diario La Voz del Interior esta mañana, miles de personas fueron a trabajar a pesar de las dificultades para viajar. Caminando, en bicicleta, en auto o en taxi fueron muchos los cordobeses que fueron a sus lugares de trabajo.

En la capital cordobesa, a primera hora de la mañana se notaba un tráfico normal en la avenida Circunvalación. Y en los barrios abrieron los negocios. Sí se notó menos actividad en el centro de la ciudad. La terminal de ómnibus estaba vacía esta mañanas. Similar situación presentaba el aeropuerto. Muchos colegios privados abrieron sus puertas, lo mismo que shoppings e hipermercados, señaló La Voz.

La CGT Rodríguez Peña, que preside el kirchnerista Mauricio Saillen, se concentrará a las 10 en Colón y General Paz de Córdoba Capital para marchar hasta la ex plaza Vélez Sársfield. También marcharán representantes de ATE.

Bahía Blanca

El centro de Bahía Blanca, que comenzó la jornada con una escasa actividad debido a la falta de transporte público, ya tenia, al mediodía, un movimiento comercial superior al 60 %.

Esta vez, en relación a paros anteriores, el sindicato de Empleados de Comercio, no realiza recorridas por los negocios para verificar la adhesión a la huelga de sus afiliados, a la par que muchos comerciantes decidieron abrir sus puertas para atender personalmente a los clientes.

En el ámbito educativo, los colegios privados trabajan como cualquier día, mientras sobresale la inactividad en las escuelas públicas de nivel primario, secundario y terciario, aunque en la Universidad Nacional del Sur, varias cátedras no interrumpieron el cronograma de clases previsto para esta jornada.

Reparticiones públicas como AFIP y Anses, están abiertas, aunque con menor presencia de contribuyentes y beneficiarios, debido a la nula circulación de micros, taxis y remises, mientras la inactividad se siente más en la zona portuaria e industrial.

Impacta allí la presencia de camioneros que desde anoche permanecen concentrados en las rutas 33, 3 y 35 de acceso a la ciudad, donde impiden el paso de transportes de cargas, entre ellos, algunos que transportaban oxígeno a los hospitales locales, donde sólo se atienden emergencias.

En el acceso a General Cerri, hay cerca de un centenar de camiones varados a la vera de la ruta, en el sitio de mayor concentración de la protesta a raíz de la huelga.

Una situación similar se vive en localidades de la región como Tres Arroyos y Coronel Dorrego, donde en los accesos se advierte la presencia de camioneros protestando.

Sin embargo, en los cascos urbanos, la actividad comercial tiende a ser normal y la pública, está muy restringida, en especial, por la alta adhesión de los empleados municipales al paro de la CGT, especialmente, los que responden a la Federación Fesimubo.

Es menor el impacto en Coronel Suárez, Coronel Pringles, Patagones, Adolfo Alsina y Puan donde incluso, abrieron sus puertas algunas sucursales del Banco Nación.

Desde PAMI, informaron que no hay atención en las oficinas de Bahía Blanca, Trenque Lauquén, Villarino, Darregueira y Saavedra,

Santa Fe

Desértica, casi fantasmal. Así amaneció la capital de la provincia de Santa Fe en este día de paro. La jornada de huelga tuvo un alto impacto. que se hizo muy visible con el total acatamiento del transporte público de pasajeros (corta, media y larga distancia) y la adhesión de trabajadores estatales y municipales.

A la vez, los docentes públicos y privados de la provincia cumplen hoy su segundo día de paro de esta semana, lo que modifica el ritmo cotidiano de la ciudad.

Tampoco hay recolección de residuos, incluso se recomendó no sacar la basura anoche, pues en algunos puntos de la ciudad la recolección se realiza cerca de la medianoche, horario en que empezaba este paro.

En el microcentro, donde algunos pocos comercios abrieron sus puertas, a las 10 de la mañana, hubo una concentración ( “una protesta pacífica”, según dichos de sus dirigentes), convocada por la CGT local.

Los trabajadores del juzgado laboral de Santa Fe, ubicado en plena peatonal de la ciudad, pasaron un susto esta mañana mientras a pocas cuadras se desarrollaba la concentración de la CGT por el paro nacional. Una amenaza de bomba obligó a los trabajadores a evacuar el edificio, y algunos comerciantes linderos tuvieron que dejar los locales por precaución. Al poco tiempo, la Brigada de Explosivos se hizo presente y, tras revisar el edificio, comprobó la falsedad de la amenaza.

Los trabajadores finalmente pudieron retomar sus actividades.

Mar del Plata

Persianas bajas, calles desiertas y esquinas con basura acumulada por la falta de recolección, algunas dependencias públicas abiertas, aunque con poca asistencia de público a causa de la falta de transporte de pasajeros. No circulan colectivos, lo que hace sentir fuerte el paro en Mar del Plata, aunque algunos pocos taxistas y remiseros salieron a trabajar. No se han registrado incidentes.

No hay bancos, la mayoría de los comercios del centro permanece cerrado, pero hacia los barrios comienzan a notarse cierta actividad. En el centro hay algunos cortes, como en Santiago del Estero y avenida Luro, a metros de la delegación del Ministerio de Trabajo, donde se concentran trabajadores estatales que marcharán hacia la comuna.

Algunas estaciones de servicio no adhirieron a la medida de fuerza nacional.

Santiago del Estero

El paro nacional decretado por la CGT se siente con fuerza en Santiago del Estero. Sin transporte desde las cero de hoy, la medida de fuerza tiene, hasta ahora, un alto acatamiento.

El comercio, en Santiago del Estero, también se adhirió a la medida y no descontará el día no trabajado, mientras que taxis y radiotaxis tampoco circulan. Los empleados de estaciones de servicio no atenderán al público, salvo excepciones o emergencias, como la de cargar combustible a las ambulancias.

Por su parte, organismos estatales como el Anses y los bancos permanecerán cerrados.

En tanto, la falta de transporte repercutirá directamente también en el normal desarrollo de clases y el gobierno provincial ya anunció que no se descontará el presentismo a los docentes que falten a sus trabajos. Aún así, las escuelas permanecen abiertas, aunque con poco movimiento.

Mendoza

En Mendoza la actividad durante la huelga general es menor a la de un día habitual, pero mayor a la de un día feriado. El paro se siente en algunos sectores y en otros se trabaja con normalidad.

En Mendoza circulan, con frecuencias reducidas, colectivos. Delfo Rodríguez.

No hay aviones, ni micros de larga distancia. Pero sí funcionan con un servicio mínimo (del 30 % de las frecuencias) el transporte público de pasajeros del Gran Mendoza. Los buses escolares no salieron a la calle por temor a sufrir incidentes, por lo que muchos chicos no fueron al colegio. Como únicos incidentes hasta ahora, dos colectivos y una dupla del metrotranvía fueron apedreados esta mañana.

El Gobierno mendocino, del radical Alfredo Cornejo, avisó que iba a descontar el día de trabajo a los estatales que no fueran a trabajar y a los docentes, también se les descontará el ítem aula, que mide la productividad. Por tanto, la mayoría de los empleados públicos están en sus puestos. Los maestros que no podían llegar a su escuela por problemas de transporte, debían presentarse en el colegio más cercano a su domicilio.

Muchos trabajadores del sector privado han decidido llegar a sus puestos laborales en autos particulares. Ya hay comercios abiertos en el microcentro. Las estaciones de servicio, en su mayoría están abiertas. Los bancos, cerrados.

En los colegios públicos y privados, el ausentismo es más de los alumnos que de los docentes.

Hubo un solo piquete en el ingreso a la ciudad de Mendoza, desde las 7 está cortada la calle Colón y San Martín por una protesta de los partidos de Izquierda, CTA autónoma y el gremio docente SUTE. El Municipio de la Capital los ha multado con 40 mil pesos por no respetar la norma de convivencia.

Chubut

El paro nacional se siente fuerte en las ciudades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, sobre todo por las adhesión del transporte urbano e interurbano. Esto provocó que los cientos de empleados públicos que viajan desde Trelew a Rawson no puedan hacerlo y por eso fue alto el ausentismo en la administración pública.

Los grandes comercios también cerraron sus puertas y solo abrieron algunos atendidos por sus propietarios. El acatamiento fue desparejo en la zona cordillerana. En Comodoro Rivadavia, la CGT local decidió no adherir a la medida por las consecuencias que dejó el temporal de la semana pasada. Hoy volvió a llover por lo cual la situación de la capital del petróleo se complicó.

Tucumán

El paro nacional tenía esta mañana una fuerte adhesión en Tucumán, ya que no funcionaba el transporte, no había clases, ni trabajaban las dependencias oficiales, en tanto que solo se veía actividad en comercios pequeños y medianos. Así lo informó DyN.

El paro del transporte público en Tucumán era total, lo mismo que en las plantas fabriles en la provincia.

Del mismo modo era absoluto el cierre de las escuelas, las oficinas públicas provinciales, los tribunales y las dependencias oficiales nacionales.

En tanto, algunos comercios pequeños y medianos habían comenzado esta mañana a abrir sus puertas, pese a que se veían pocos compradores en el microcentro. La ausencia de colectivos aumentó la cantidad de autos circulando por las principales avenidas del Gran San Miguel de Tucumán.

Además, los taxis que trabajan normalmente, de igual manera que las estaciones de servicio y los bares.

El gremio de estatales ATE anunció que se movilizará al mediodía a la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Tucumán.

Misiones

En Misiones es dispar el acatamiento al paro general de la CGT. Las estaciones de servicio despacharon combustible hasta la llegada de las patotas sindicales, mientras que los taxistas y remiseros trabajan con normalidad.

El acatamiento es total en el servicio de ómnibus urbanos y el Sindicato de Camioneros instaló piquetes en los accesos a Misiones, obligando a los conductores a detener la marcha.

En la ciudad de Posadas se notó una mayor presencia de vehículos particulares en las principales avenidas y calles. En las escuelas decidieron no computar las inasistencias a los alumnos, pero muchos chicos asistieron a clases.

En Posadas, distintas agrupaciones sociales realizaban cortes en avenidas y también en la ruta nacional 12, en el acceso a la ciudad, pero el clima era de tranquilidad.

La Rioja

El paro nacional se cumplía en La Rioja con un alto acatamiento especialmente en los sectores del transporte, la educación y la salud públicas y las empresas del parque industrial, informó la agencia de noticias DyN.

Durante la mañana era notoria la fuerte adhesión en la salud y la educación públicas, pero en esas mismas áreas del sector privado el acatamiento era mucho menor.

Estaban acatando la medida los tres gremios que nuclean a docentes que trabajan en escuelas estatales: UDA, Selar y AMP. En salud lo hacían los profesionales y no profesionales afiliados a Aproslar y ATSA. En todos los casos la medida de fuerza se cumplía sin asistencia a los lugares de trabajo.

El transporte de pasajeros estaba resentido por la medida dispuesta por UTA, por lo que en el área urbana de la capital provincial sólo estaba funcionando un servicio troncal municipal, a la vez que trabajaban con normalidad los taxis y remises.

El transporte de mercaderías y dinero estaba paralizado, y los bancos tampoco funcionaban.

En el parque industrial, la Asociación Obrera Textil (AOT) dispuso una concentración para marchar hacia el centro de la ciudad y entregar un petitorio a las autoridades provinciales para advertir sobre la gravedad de la crisis que la afecta.

Los comercios estaban abiertos igual que los distintos organismos de la administración pública provincial y la Legislatura.En cambio, estaba muy afectada la atención en las delegaciones locales de organismos nacionales.

Fuente: Clarín