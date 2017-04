Cómo será el plan de remediación del plomo en San Antonio Oeste

La empresa Taym, que se ocupará de la remoción, traslado y disposición final del plomo acopiado hace décadas en el ingreso a esta localidad, presentó su plan de trabajo, y anunció que las acciones de saneamiento fueron iniciadas el 17 de este mes, y que a fines de junio comenzarían a trabajar en quitar la primera pila de plomo, de las tres que existen en la zona. A fin de año, dijeron que la remediación estaría finalizada.

Se trata de la escoria de fundición proveniente de Mina Gonzalito, que fue abandonada por la ex empresa Geotécnica. Su toxicidad, que se aspira junto al polvo en suspensión, genera graves perjuicios para la salud de la población, sobre todo en el caso de los niños.

Las tareas para sanearla se realizarán con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un programa llamado Geamín que depende de Minería de Nación, en el que intervienen Provincia y Municipio.

El encuentro en el que se hicieron los nuevos anuncios se realizó a partir de las 18 en el centro cultural de esta localidad, y participaron referentes de la firma, el intendente Luis Ojeda, la licenciada Carolina Del Valle por el Geamín, el subsecretario de ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia Guillermo Ceballos, la doctora Celeste Gómez por el ministerio de salud, vecinos y miembros de la multisectorial que efectúa el seguimiento de la problemática.

Cabe recordar que la empresa fue elegida tras la recesión del contrato con la firma Ezequiel Walter Silva (EWS) que debía concretar la obra pero incumplió con lo pactado. Debido a esto, Taym informó que sus primeras acciones consistirán en la adecuación de la celda ubicada en el paraje Mancha Blanca, al que será llevada la escoria para su disposición final. Ese foso fue iniciado por EWS, pero no posee las dimensiones requeridas y Taym retiró el material arcilloso con el que había sido revestido, porque no garantizaría una impermeabialidad absoluta. Anunció que para cubrirlo usarán una membrana geotextil. sobre ella, en su momento, colocarán los tóxicos, un material granular, otra membrana, una nueva capa de áridos y finalmente sembrarán para que la vegetación garantice que no exista erosión.

La firma explicó que para las 3 etapas que deberán cumplir (remoción del plomo, transporte y disposición en la celda) habrá mecanismos de control, tanto en lo atinente a la ingeniería de obra como a los temas ambientales y de comunicación, para garantizar que los vecinos conozcan qué ocurrirá en cada caso.

Cuando se comience a remover cada pila tóxica, para evitar que la contaminación se propague por las partículas levantadas, se humectará el suelo y cuando finalice la labor diaria se tapará el lugar con cobertores especiales. Además se tomarán muestras de suelo, aire y agua para medir la eficiencia del trabajo y controlar que no se disparen los niveles de contaminación. Cuando el viento sople a 29 km se activará el parámetro de alerta, y se suspenderán las acciones para evitar que los contaminantes se difundan.

Diario Río Negro