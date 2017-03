Con apoyo opositor, la CGT marcha contra el Gobierno y arma un paro

La movilización de la CGT, con amplio respaldo de partidos opositores, además de los movimientos sociales y las dos CTA, es el segundo paso del plan de lucha que lanzó la Central a principios de febrero. El primero había sido cortar el diálogo, “por falta de confianza”, con el Gobierno y los empresarios, instancia que se daba en la mesa por la Producción y el Trabajo. El tercer paso será anunciado en la marcha y es la convocatoria a una huelga general para fines de marzo o principios de abril.

Respecto a esta última posta de reclamos, el integrante del triunvirato Carlos Acuña anticipó el llamado a un paro, durante la mañana, en el breve discurso que dio en la multitudinaria marcha de los docentes. Más tarde harían lo propio sus coequipers en la CGT, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer. “Si no hay rectificaciones va a haber un paro. No es cuestión de plazos, sino de ver respuestas. Esperamos que el Gobierno rectifique su política de comercio exterior, que no se importen productos terminados que se consumen en el mercado interno, que no pongan topes a las paritarias y la paritaria nacional docente”, dijeron, palabras más palabras menos, cada uno a su turno. Ellos tres serán los únicos oradores del acto.

Ayer hubo reunión de la mesa chica de la CGT donde se establecieron cuestiones organizativas y horarios. A la salida, el que habló con la prensa fue Schmid. ¿Hay forma de no avanzar con el paro? se le preguntó: “Si no hay una rectificación del trazado económico seguramente va a haber una protesta”. A su vez aseguró que la CGT no está dividida en este plan de lucha ya que todos los sectores convergen con el diagnóstico realizado. De hecho, ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a plantear “el camino del diálogo” y aseguró que “no hay que tenerle miedo a la marcha, ni sentirlo como una amenaza porque creemos en la posibilidad de manifestarse”.

Aunque desde la CGT no se animan a dar números, Schmid consideró que espera “una enorme cantidad de trabajadores que vayan a expresar el malestar por el que estamos pasando, empezando por la inflación y terminando por los despidos”. Agregó: “Espero que el Gobierno tome cuenta esto porque partimos de visiones y diagnósticos totalmente distintos. El Gobierno cree que las cosas marchan bien y nosotros creemos todo lo contrario”.

El centro porteño será un verdadero caos para los automovilistas y ciudadanos de a pie: por la mañana declara Cristina Kirchner en los Tribunales de Comodoro Py y se prevé que se acerquen militantes a la zona de Retiro. Más cerca del mediodía empezarán a concentrarse las distintas columnas que confluirán hacia la diagonal Julio Argentino Roca y Moreno, a dos cuadras de Plaza de Mayo (ver mapa), lugar donde se ubicará el escenario. Los discursos están apuntados para las 16 horas.

Se eligió ese lugar porque allí funcionan varias oficinas ministeriales que dependen del ministerio de Producción, entre otras las que autorizan las importaciones; el principal factor que para la CGT provocó el cierre de fabricas y decenas de miles despidos en el sector industrial. Un dato, el ministro Francisco Cabrera no tiene se despacho allí.

Clarín