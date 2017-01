Con la presencia de casi todos los Municipios, Weretilneck presentó el plan de inversiones

El gobernador Alberto Weretilneck presentó ante el vicegobernador, Pedro Pesatti; legisladores e intendentes, los detalles del “Plan Rionegrino para el Desarrollo Productivo, Energético, de Infraestructura y Equipamiento”.

La presentación, realizada en el Salón Gris de Casa de Gobierno ante la presencia de 35 Municipios, enumeró las distintas obras proyectadas para el mediano y largo plazo para el desarrollo estratégico de la provincia, que se planean concretar con financimiento externo.

“Esta es una decisión que nos excede a nosotros, es una verdadera política de Estado destinada a la concreción de obras para cambiar totalmente a nuestra provincia”, resumió el Gobernador en su alocución.

Agregó que “las grandes obras estratégicas que necesita la provincia no se pueden hacer con fondos propios de Río Negro, por lo que necesitamos acceder a un financiamiento mayor. Hoy hay condiciones buenas en el mercado financiero para acceder a este tipo de créditos, por lo que se nos presenta una buena oportunidad en este sentido”.

Explicó además que el encuentro de hoy “es un punto de inicio para el debate y la discusión entre todos, el Ejecutivo Provincial, los legisladores y los Municipios para determinar en conjunto el camino a transitar”.

Aseguró el Gobernador que “se abre una nueva etapa para el país y la Provincia, con la apertura de los mercados internacionales de crédito que se habían cerrado desde la crisis del 2001 con la salida de la convertibilidad. Desde ese momento, Argentina no había podido volver a normalizar su situación en este sentido, pero hoy la realidad ha cambiado y consideramos que no deberíamos desaprovechar la oportunidad”.

Informó entre 2016 y 2017, doce provincias han gestionado fondos en moneda extranjera. “Esto habla claramente de que la Argentina de hoy, para el mercado financiero internacional, es un país confiable y al cual se le puede prestar dinero”, dijo.

El Gobernador indicó además que “en Argentina las tasas están en el 15%, 20%, 28% o 35% y los plazos son cortos, a dos o tres años. Las grandes inversiones necesitan tasas de interés más baja y plazos más extensos”.

Weretilneck justificó la convocatoria a Intendentes y Legisladores en el hecho que “desde el Gobierno de la Provincia consideramos que este es el momento oportuno para salir en la búsqueda de fondos en moneda extranjera para hacer obras y acciones que de otra manera no tendríamos el financiamiento para hacerlo”.

Explicó que se plantea tomar deuda “relacionada esencialmente con el desarrollo económico de las regiones, generando infraestructuras vinculadas con la vida diaria de la comunidad”.

En su alocución, el Mandatario Provincial brindó un informe de la situación presupuestaria y fiscal de Río Negro, con un detalle de las oportunidades que hoy presenta el mercado financiero internacional, las trasferencias realizadas a los Municipios y el impacto fiscal producido por la baja en los fondos coparticipables que llegan desde Nación.

Asimismo, brindó un informe sobre la ejecución presupuestaria 2016 y la proyección 2017, con la recaudación tributaria nacional y provincial; la Ejecución de Recursos; la Ejecución del Gasto; transferencias a Municipios (con un incremento del 36% en 2016 respecto de 2015); el Presupuesto en Obra Pública; la ejecución de los de la Ley 4818 (Renegociación de Contratos Petroleros).

Obras proyectadas para el Plan Estratégico Provincial

• Parque Productivo Tecnológico e Industrial de Bariloche (U$S 45.000.000): destinado a facilitar la instalación de nuevas empresas productivas, tecnológicas y centros de Investigación, produciendo un incremento en la demanda de mano de obra y recursos humanos, aumento de la producción y en consecuencia, el incremento de los ingresos directos en indirectos de la ciudad y la Provincia.

• Construcción del Centro de Congresos y Convenciones de Bariloche (U$S 14.000.000)

• Segunda etapa de la Ciudad Judicial de Cipolletti (U$S 18.950.000)

• Ciudad Judicial de Bariloche (U$S 43.530.250)

• Ciudad Judicial de Villa Regina (U$S 6.422.000)

• Complejo Judicial Choele Choel (U$S 5.468.750)

• Complejo Judicial San Antonio Oeste (U$S 4.520.000)

• Complejo Judicial Fuero Penal de Viedma (U$S 9.406.250)

• Readecuación y ampliación del inmueble anexo a Tribunales en Viedma (U$S 1.600.000)

• Morgue Judicial de General Roca (U$S 700.000)

• Gasoducto de la Región Sur, en el tramo desde el empalme con el Gasoducto San Martín hasta Maquinchao (U$S 47.000.000): Beneficiará a casi 17.000 habitantes de localidades de Aguada Cecilio, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra y Maquinchao.

• Nodo de Transporte de Los Menucos (U$S 15.000.000). Nodo de transporte multimodal de pasajeros y cargas.

• Red Multiservicio de ALTEC (U$S 24.941.597)

• Digitalización de Canal 10, Televisión Rionegrina (U$S 3.500.000)

• Pontón Flotante del Puerto de SAE

• Complejo Farmacéutico PROZOME (U$S 5.000.000)

• Mejoramiento de la capacidad de conducción del brazo sur del río Negro en el Valle Medio (U$S 1.650.000)

• Planes Directores de Desagües Cloacales de Allen, Luis Beltrán, Río Colorado, Villa Regina, Villa Cerro Catedral, Viedma, Sierra Colorada, Maquinchao, Pilcaniyeu y Mainqué (U$S 76.900.000).

• Proyecto de Desarrollo de Riego de Campo Grande (U$S 4.650.000): ampliando la zona existente en 3.100 hectáreas en una primera etapa.

• Construcción de estaciones transformadoras de energía en Cipolletti (U$S 8.281.333), Campo Grande (U$S 8.171.666) e Ingeniero Huergo (U$S 8.171.666).

• Obras de transporte de energía: reemplazo de equipamiento obsoleto en estación transformadora Medanito (U$S 1.156.687), estación transformadora Pilcaniyeu-Jacobacci (U$S 23.400.000), conversión de estación de Termoroca en transformadora de potencia (U$S 933.333), segunda etapa línea de 132 kv El Coihue-Los Repollos (U$S 8.550.000), estación transformadora Los Repollos (U$S 5.543.800), estación transformadora Jacobacci (U$S 5.543.800), primera etapa línea de 132 kv Choele Choel-El Solito-Conesa (U$S 24.600.000), estación transformadora El Solito (U$S 5.543.800), estación transformadora Conesa (U$S 6.039.900) y segunda etapa línea de 132 kv Conesa-SAE (U$S 10.500.000)

• Modernización y refuncionalización de las centrales hidroeléctricas Julián Romero, César Cipolletti, General Roca y Ingeniero Céspedes (U$S 11.104.000)

• Repavimentación ruta El Solito-SAO (U$S 33.800.000)

• Refuncionalización Ruta Chica (U$S 63.700.000)

• Pavimentación ruta a Peñas Blancas (U$S 41.800.000)

• Repavimentación de caminos productivos en Valle Azul (U$S 5.200.000), en Villa Regina (U$S 9.200.000), en Río Colorado (U$S 4.600.000), en Lamarque (U$S 4.611.634) y en Chimpay (U$S 3.074.000)

• Camino de circunvalación de Viedma (U$S 8.800.000)

• Corredor internacional empalme Ruta 40-límite con Chile (U$S 56.466.667)

• Pavimentación del camino rural Paso Piedras (U$S 2.174.752): la ruta vincula la zona productiva del Valle Medio con las Rutas 250 y 22

• Obras en aeródromos de El Bolsón (U$S 2.198.209), Jacobacci (U$S 2.874.899), San Antonio Oeste (U$S 3.093.106), Choele Choel (U$S 3.776.130) y Sierra Grande (U$S 5.320.898)

• Equipamiento vial para los 39 municipios (U$S 25.132.200)

• Financiamiento para obra pública municipal (U$S 20.000.000)

El Mandatario Provincial estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Salud, Fabián Zgaib; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Economía, Isaías Kremer; de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva; de Desarrollo Social, Fabián Galli; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y el diputado Nacional, Sergio Wisky.