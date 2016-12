Conesa y Guardia Mitre, las zonas más complicadas por los incendios

Las zonas de Guardia Mitre y General Conesa siguen siendo las más complicadas con los incendios que desde el martes consumen enormes extensiones de campos. Los focos en inmediaciones de la ruta provincial N°1 y la Cuchilla en Viedma fueron sofocados pero siguen activos los de estación Palacios y la zona de San Javier.

Sobre estos últimos focos trabajaron ayer los dos aviones hidrantes que ayudaron a combatir el fuego en Viedma. Descargaron miles de litros de agua sobre los campos en llamas de Palacios y a las 16 regresaron a la zona Andina, su lugar de origen.

En un principio trascendió que esos dos aviones hidrantes se sumarían a la zona afectada en Conesa y Guardia Mitre, versión que fue descartada por las mismas razones que fueron fundamentadas el jueves. La autonomía de vuelo no les permitía cubrir esa zona por razones de distancia y la necesidad de descender para la recarga de combustible y los 3.000 litros de agua. Es decir, que la lucha contra el fuego en Conesa y Guardia Mitre seguirá a cargo de los bomberos de esas dos localidades, Las Grutas, San Antonio y Río Colorado. A ellos se suma personal de Defensa Civil y maquinarias. También los productores locales colaboran en lo que pueden y todos ruegan que el viento no juegue a favor de las llamas.

Infraestructura afectada

Si bien en un principio se informó que en esa zona donde el fuego se mantiene sobre una gran extensión no había viviendas en riesgo, a esta altura y con el avance de las llamas no se puede asegurar que alguna infraestructura no haya sido afectada.

En Viedma la solidaridad de la comunidad con los bomberos fue importante con el aporte de cientos de litros de agua mineralizada, bolsas de naranjas y gran cantidad de hielo. Lo mismo sucedió con los bomberos –en este caso voluntarios– de Guardia Mitre. Los vecinos aportaron también agua, frutas y comida para ayudar a soportar tantas horas de trabajo incesante frente a un intenso calor por la temperatura reinante varios grados aumentada por la proximidad del fuego.

En Patagones

Los focos en el partido de Patagones como en La Querencia, Stroeder y Villalonga –ubicados a 40, 80 y 100 kilómetros al norte de la Comarca Viedma Patagones– en la tarde de ayer habían sido sofocados y controlado el de mayor extensión en la zona de Stroeder. Este foco se inició a unos 70 kilómetros del radio urbano pero ayudado por el viento avanzó rápidamente hacia las chacras y en dirección hacia la ruta nacional N° 3 que comunica con Bahía Blanca. Pudo ser contenido unos 10 kilómetros antes de llegar a esa vía.