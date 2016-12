Confirmado: habrá nuevo disco y gira de U2 en 2017

Este fin de semana, U2 publicó en sus redes sociales un video con un mensaje que resultó ser un gran regalo de Navidad para todos los fans: la confirmación de que, el año próximo, habrá un nuevo disco y gira mundial.

En el clip se puede ver a la banda alrededor de un árbol de Navidad. Mientras The Edge puntea “The Little Drummer Boy” y Adam Clayton se divierte con las decoraciones, Bono revela a cámara: “2017 va a ser un gran año para U2. Tendremos Songs of Experience y para los 30 años de The Joshua Tree vienen unos shows muy especiales“.

The Joshua Tree es el quinto trabajo de los irlandeses, fue producido por Daniel Lanois y Brian Eno y representó un punto de inflexión en términos musicales y de popularidad. El disco vendió más de 25 millones de ejemplares y es considerado por gran parte de la crítica especializada como la obra maestra del grupo.

Según rumores publicados por Billboard, el tour de la banda comenzaría en los Estados Unidos en junio del año que viene y se extendería luego por Europa.

Por otra parte, Songs of Experience será la continuación de Songs of Innocence, editado en 2014, álbum muy comentado en su momento por su método de edición, ya que fue “regalado” a todos los usuarios de iTunes.