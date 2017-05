Confirmó Arrieta sobre el Plan Patagonia “turismo municipal de San Antonio no presentó nada”

La Ministro de Turismo Cultura y Deporte de la provincia de Rio Negro, Silvina Arrieta, confirmó la información oportunamente emitida por nuestro medio digital, respecto a la falta de propuestas de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, para que su cartera las incluya en el Plan Patagonia, que con aportes del gobierno nacional se financiarán obras de infraestructura para el sector turístico de la región sur de nuestro país.

Arrieta, entrevistada por “Marítima FM” en la mañana de ayer, manifestó respecto a lo gestionado por la provincia ante el Plan Patagonia, “mi cartera presentó en total 16 proyectos al gobierno nacional y ninguno, salvo la pavimentación de la Ruta Provincial N°1 (camino de la Costa) y construcción de infraestructura receptiva en su trayecto, incluyen a la comunidad sanantoniense porque el municipio no presentó ninguno para su consideración”.

En la entrevista, la funcionaria provincial ratificó los proyectos que se presentaron e hizo un repaso de los mismos: Centro de Convenciones sobre la ruta provincial 82 camino al Cerro Catedral, Ruta del Vino el Alto Valle, la puesta en valor y pavimentación del Camino de la Costa entre Viedma y San Antonio Este, así como también para la zona de Estepa afianzar el desarrollo de los Senderos de Somuncura.

Por otro lado, comento que algunos proyectos han sido también incluidos en el Plan Castello.

Al ser consultada específicamente por que no se encontraba Las Grutas siendo el primer destino de costa de la Región Patagónica en dicho Plan, Arrieta respondió “si bien le solicité proyectos a la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, el organismo comunal no presentó nada” además remarcó “No se si no habrán tenido tiempo para hacerlo como los otros municipios que si lo hicieron”.

Por último, en lo que respecta a la inminente puesta en funcionamiento del ENTE de Turismo local, afirmo que formará parte del mismo, y al ser consultada sobre los aportes que le solicitaran los privados integrantes del EMPROTUR Las Grutas, aseveró que su función es la de gestionar.

Informativo Hoy