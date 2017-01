Conflicto en puerta: artesanales quisieron tomar el muelle y Prefectura lo impidió

A las 01,30 de la madrugada, los pescadores artesanales se concentraron frente al muelle municipal “Heleno Arcángel”, luego que se enteraran que el subsecretario de pesca Jorge Bridi, según informaron, firmara una resolución de permiso a tres barcos industriales para que obtengan el producto del langostino en la zona determinada para los pesqueros pequeños.

“La idea que no salgan los barcos, pero aquellos que parten del Puerto del Este no podemos detenerlo, la idea de este señor Bridi es dividirnos, vamos a tener un conflicto en puerta, ya se lo hicimos saber al gobernador, incluso en el ministerio anoche no sabían nada, esto es una nueva afrenta para los trabajadores artesanales” indicó Enrique Dowbley a nuestro medio.

“Anoche nos cerraron las puertas, el Prefecto dijo que si avanzábamos íbamos a tener una causa penal federal, esto es los que nos obliga el señor Bridi con sus resoluciones inconsultas que se supone no debe firmar ninguna” sostuvo.

Recordemos que el representante de los artesanales Alejandro Sarmiento había radicado una denuncia el 23 de diciembre y ratificada hace una semana con multas “ahora parece que por pedido de dos plantas industriales hicieron una resolución para entrar a la zona de veda, otra vez la mano negra de Bridi” aseveró.

Fuente: Informativo Hoy