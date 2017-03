Contundente demostración de fuerza de docentes y estatales

Los guardapolvos como pancarta llevaban gravada la palabra “Paritaria” y le abrían paso a los más de 20 mil trabajadores que marcharon ayer a los puentes carreteros. Desde la mañana se manifestaron y al mediodía avanzaron por la ruta 22. En una mano iba ATEN y separados por el guardarraíl, la columna con trabajadores de ATE, las obreras de Textil Neuquén, Zanón y demás. Del lado de Cipolletti se sumaron UPCN, la CTA y ATE Río Negro.

“Este 6 de marzo no pasará inadvertido. Es la primera vez, después de muchos años que todas las organizaciones nacionales docentes en casi todas las provincias decretan el no inicio de clases por 48 horas”, dijo el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo al final de una jornada que puso de pie al unísono a trabajadores de dos provincias.

En la mañana los primeros en subir al puente llegaron de Cipolletti y fueron los trabajadores de ATE Río Negro, que a las 9 cortaron el tránsito. “Vamos a protestar en todos los organismos provinciales donde se está aplicando el ajuste y quedan trabajadores precarizados”, criticó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar y reclamó la urgente convocatoria a paritarias.

A las 12 las columnas de manifestantes avanzaban. Al llegar a la rotonda los docentes tomaron el puente viejo y ATE el nuevo. Los rionegrinos de Unter y la CTA se habían congregado en la plaza San Martín de Cipolletti.

Llegaron a la explanada del peaje colmándola de banderas. El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo destacó “el triunfo de la huelga de los docentes que marcará el resto de las luchas” .

Dijo que hoy participarán de la marcha de la CGT. “Vamos a estar presentes, porque hay que enfrentar el ajuste en unidad”, sostuvo y agregó que hay que construir el paro nacional para repudiar las políticas del macrismo.

El secretario adjunto de ATE, Jorge Marillán, sumó que las acciones para estos tres días están definidas, pero fue por más y propuso: “dicen que nos van a descontar los días, en este contexto quiero plantearle a los estatales neuquinos que mañana debemos debatir el paro por tiempo indeterminado”.

Patricia Cetera, Secretaria General de la UnTER destacó que la movilización es una muestra a los dos gobiernos provinciales. “Las instancias fueron muchas, el tiempo pasó y queremos respuestas. No una paritaria del 17%. Que no nos cierren las puertas del diálogo cuando decimos que la nueva secundaria, como la presentan, no puede ponerse en marcha”, dijo.

Guagliardo destacó: “Hay que profundizar la discusión. No solo es lo que significa el salario para un trabajador. Tiene la dimensión política de poner en tensión una escuela que incluya, que garantice la igualdad de oportunidades”, dijo.

Todos llamaron a apoyar las medidas de hoy y solidarizarse con el paro de mujeres de mañana. ATEN, decidió que en su plan de lucha decretará 48 horas más de paro la próxima semana si no hay convocatoria del gobierno.

