Copa Casablanca Padel 2017 : “El Torneo…”

Muchas inscriptas, muchas ganas de demostrar para que están las jugadoras que desde distintos puntos de la región se han sumado a la convocatoria de éste torneo.-

La organización y la convocatoria está a cargo de Belén “La India” Pessoa quién además de ser una jugadora reconocida en los circuitos ha demostrado a lo largo de los distintos torneos una gran capacidad en cuanto a la logística. La tarea no es sencilla y reunir en un fin de semana a jugadores de nivel superlativo es toda una hazana y en las redes sociales el mensaje es claro: los “planetas se alinearon”.-

Serán 3 días 25,26 y 27 de Febrero en la Villa Balnearia y se disputará la competencia en dos categorías 2da y 1ra Nacional . Aquí les dejamos la programación de Categoría 2da.

Categoria 2da

ZONA “A”

1~Gabriela del Castillo / Luisina Francioni.

2~ Mara Regueiro/ Karina Calabro

3~ Maria Laura Varela/ vero Hernan Salemme

1 vs 2. 16hs Sab.

1 vs 3. 09 hs sab.

2 vs 3 09 hs dom.

ZONA “B”

1~LUZA / Agos Righetti.

2~ Valeria Campagnoli/ Gabi Lopez.

3~ Paola Soledad Muñoz/pichifilo

1 vs 2. 14hs. Sab.

1 vs 3. 12 hs dom.

2 vs 3. 23 hs. Sab.

ZONA “C”

1~ Liliana Garcia / Mailen Palma

2~ Claudia Intendente Borelli / fernandez.

3~ Sukavady Yuyprayseree / Juli Rossini

1 vs 2. 12hs. Sab.

1 vs 3. 11hs. Dom.

2 vs 3 20hs. Sab.

ZONA “D”

1~ Carla Giammona / Valeria Burelli

2~ Yarela Cady / ali.

3~ Campagnoli. N / Bonetto.

1 vs 2. 10hs. Sab.

1 vs 3. 14hs. Dom.

2 vs 3 18hs. Sab

ZONA “E”

1~ Cinthia Muldon / gatica.

2~ Yamila Chameli Flamini \ Eugenia Chameli

3~ Mabel Cornejo / Sil Mariel

1 vs 2 11hs. Sab.

1 vs 3 18hs. Dom.

2 vs 3. 10hs. Dom.

ZONA “F”

1~ Ibi Melinguer / Analia Burgos

2~ aballay/ Yesy Carolina Moreno

3~ Sonia Cecilia Palacios / Miriam Orrego

1 vs 2. 13hs. Sab.

1vs 3. 16hs. Dom.

2 vs 3 22hs. Sab.

PARTIDOS DE ZONA, OCTAVOS Y CUARTOS SE DEFINEN EN EL 3 SET CON SUPER TIE BREACK A 11, DIFERENCIA DE DOS.