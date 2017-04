“Debemos seguir evaluando en comisión el tema de las tierras de la familia Velázquez”

Así lo señaló la edil del FPV Ayelén Spósito, dijo “El presidente redactó un despacho de comisión, y dio plazo de 48 horas al resto para que lo realice, pero la mayoría de los concejales del oficialismo, como de la oposición consideramos aún no tenemos las pruebas suficientes para indicar que porción o cuantas hectáreas de tierras le corresponde a la familia Velázquez” agregó que “esto no significa que nosotros no reconozcamos los derechos”.

“Es un expediente extenso, donde participaron muchas personas, no queremos arriesgarnos para hacer las cosas mal y darle la posibilidad a la justicia que puede decidir, que el juzgado tome una decisión sobre este asunto, por eso no vamos a realizar una propuesta de cuanto les correspondería como derecho adquirido” añadió además “seguramente emitiremos un dictamen para que se adhiera al expediente judicial, asimismo cuando se inicie el período de pruebas, revisarlas para volver hacer una notificación final” sostuvo la concejal

“No es verdad que teníamos treinta días, los asesores letrados mencionaron que no era así, el próximo paso reitero es que se comience con la apertura de pruebas y quienes están interesados en esas tierras deberán probar porque le corresponde lo que piden, seguramente son las personas que iniciaron la causa, finalizado eso, se opinará al respecto a la solicitud de la familia” afirmó Spósito.