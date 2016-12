Deportivo Las Grutas hará su debut en el Torneo Federal C 2017

Son horas de mucha alegría para la parcialidad “naranja” de Las Grutas la que está viviendo una sensación indescriptible, por primera vez en su historia “El Depo” irá a buscar la gloria en las lides del TF C 2017.-

El equipo conducido por Milton Hughes toma el lugar de Independiente quién argumentó su no participación por cuestiones económicas y desde la confirmación el reloj marca el ritmo contínuo de las horas que separan a la institución del inicio la competencia.-

Refuerzos:

Habría contactos para que se sumen al plantel con jugadores de experiencia como Federico Pacheco, Oscar Pacheco, Bruno Pueyrredon, Mariano Gomez, Juan Pablo Martellini, “Maxi” Victorica, Franco Zaupa (Ex Olimpo) , pero también el conductor no deja de considerar a los jugadores del Club quienes han sido los que han estado siempre “debo analizar en primer lugar quienes están para jugar a ese nivel, si fuera por mi me quedo con todos ellos expresó” pero también entiende que es necesario armar una escuadra que sea competitiva para los compromisos que se avecinan.-

Contra quién?

Los equipos que ya está confirmados son los siguientes:

Deportivo Las Grutas Liga Rionegrina (Viedma)

Liga Rionegrina (Viedma) Deportivo Villalonga de Villalonga (Bs.As.) – Liga Rionegrina (Viedma)

– Liga Rionegrina (Viedma) Belgrano de Los Menucos – Liga Rionegrina (Viedma)

– Liga Rionegrina (Viedma) Atlético Regina de Villa Regina – Liga Confluencia (Cipolletti)

– Liga Confluencia (Cipolletti) Atlético Chichinales de Chichinales – Liga Confluencia (Cipolletti)

– Liga Confluencia (Cipolletti) Liga Rio Colorado – Ganador de Def. Buena Parada vs. Barrio Unión 21/12)

Dina Huapi de Bariloche – Liga de Bariloche

– Liga de Bariloche Estudiantes Unidos de Bariloche – Liga de Bariloche

– Liga de Bariloche Atlético Lamarque de Lamarque– Liga Luis Beltrán

