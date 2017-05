Despareció el domingo en SAO: continúa la búsqueda de Rocío Tagliani

Roció Andrea Tagliani Huetaoyena de 16 años de edad, falta de su hogar desde el pasado domingo a las 12,45 horas y hasta el momento nada se sabe de su paradero.

“Estamos abocado a la búsqueda, en Conesa, aquí en San Antonio, en Las Grutas y en Sierra Grande siguiendo pistas” señaló el comisario Gustavo Verdugo.

“Nos preocupa y mucho, estamos entrecruzando llamadas telefónicas y mensajes, tenemos algunos indicios pero eso lo maneja la fiscalía” sostuvo el oficial.

Por su parte Karina, la madre de la adolescente indicó a FM La Reina 93,1 mhz. en una entrevista con José Repucci que se encuentra desesperada “hace más tres días que no sabemos nada, ella salió a comprar y no regresó desde ese momento no sabemos más nada” agregó que “era como todo adolescente, ella se manejaba por Facebook con los amigos o celular, pero no había nada raro” afirmó además que informarán si en las próximas horas realizarán una marcha pidiendo su aparición.

La causa “Presunta desaparición de persona” interviene el Juzgado de Instrucción N°4 de Viedma y la fiscalía descentralizada sanantoniense.

Es de contextura delgada, mide 1,60 de estatura, tez blanca, cabello largo negro, ojos castaños oscuros, posee dos tatuajes uno en el brazo izquierdo la inscripción Carina y en el pecho inscripción Edgardo con una corona.

Viste pantalones jeans color azul, campera color negra con rayas de color verde. Zapatillas deportivas de color negras rosado flúor color rosado y cordones color fucsia.

Se solicita colaboración a la comunidad en general cualquier información dirigirse a la Comisaría 10ma o bien a cualquier dependencia de la zona o bien al Tel. 02934-421213.

