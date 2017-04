Duros cuestionamientos de los abogados de la familia Velázquez al concejal Clemant

Los letrados Emiliano y Diana Gallego, respondieron en una nota a su defendida a través de un medio de comunicación oficialista local. La nota, mezcla de carta y de opinión, apunta directamente al concejal José Clemant y defiende la postura de Luis Ojeda. También expresan que parte del periodismo local señalaba en contra de un acuerdo relacionándolo con el edil de JSRN, asimismo afirman que la casilla (foto) en un lugar de área natural es de la misma familia que reclama las tierras del Puerto de SAE. Así es el texto de la nota publicada en Demedios5:

Vamos a responder a Belén Velázquez, 7º generación de poseedores de las tierras en litigio con el Municipio de San Antonio (Punta Perdices y zonas aledañas).

El viernes 7 a la nochecita nos llamaste para hacernos algunas preguntas. Como abogados tuyos y de tu familia hemos elegido responderte públicamente. La mano viene así: en la mañana del mismo viernes alguna gente del periodismo de SAO se comunicó con nosotros para consultarnos por la reunión que tu familia (los Velázquez) tendría con el Concejo Deliberante de SAO.

Respondimos que faltando 3 días para que se venciera el plazo de 30 días corridos que la Cámara fijó, nadie nos había convocado pese a que en la audiencia judicial Esquivel había dicho que era importante que la familia expusiera el tema en el Concejo Deliberante. Por la tarde nos volvieron a llamar; esta vez para contarnos que efectivamente ese Viernes al mediodía hubo una reunión entre el legislativo y el ejecutivo, sin periodismo y sin los Velázquez.

Nos dijeron también que allí el principal orador habría sido Clemant y que sostuvo con liviandad que lo mejor que le puede pasar a San Antonio Oeste es una sentencia judicial que defina el caso. Habría dicho también que los Velázquez se conforman con poco pero el problema son “los Gallego”. Parece que también dijo que la casita prefabricada que armó tu familia en Punta Perdices debía ser demolida. Por su parte el intendente Ojeda se habría mostrado más abierto a un acercamiento -tal como lo venía elaborando desde la época de Paloméquez- para evitar los altísimos costos de una posible sentencia en contra.

Entonces Belén, cuando vos nos preguntas si todo esto realmente ocurrió, nosotros consultamos y nos dicen que sí. Sin embargo, en nuestra opinión te decimos que no puede ser.

Esa reunión no ocurrió así sencillamente porque nadie es tan torpe Belén. Te lo explico mejor: primeramente no debe ser cierto que la reunión fue privada ya que cuando hace poco más de un año años nos reuníamos en el Municipio había algunos que en sus propios medios de comunicación salían a decir que las reuniones no eran públicas y eso traía un tufillo raro, no obstante que concurrían muchos vecinos de SAO a presenciarlas. ¿Te acordás Belén?.

Ahora, sobre el hecho de que Clemant habría sido el principal orador del encuentro, “pegándole” a tus abogados y a tu familia, eso tampoco debe ser cierto Belén. El tipo no es tan torpe. Nadie es tan torpe. ¿Ambicioso? Bueno eso lo dejo a tu criterio (dijo Karina Olga). Acordáte que él fue apoderado de tu tía María Ester y que pidió excluir a tus tíos y tu mamá del expediente judicial. (Claro, un 100 % no es lo mismo que un 25%). Acordate que perdió. Acordate especialmente que fue durante su representación que SE MENSURÓ TODA LA PENÍNSULA VILLARINO (¿casualidad o gran apetito?). Acordate que él mismo se presentaba en las reuniones conciliatorias con el municipio. Acordate que todo esto está en el expediente y que le damos la documentación a quien la pida. Te lo repito Belén: nadie es tan torpe.

Es impensable que el mismo que fue apoderado de Velázquez ahora intervenga en este asunto como concejal. Es imposible que el resto de los concejales se dejaran arrastrar o dominar en esa insensatez (salvo Esquivel que después del papelón en la audiencia judicial del día 10 en que demostró que no sabía NADA del expediente lo creo capaz de cualquier cosa). Por otro lado es imposible que el ejecutivo lo tomara en serio (¿quién lo toma en serio?). ¿Realmente crees que Ojeda no se da cuenta que Clemant desea que pierdan el juicio para poder cargarle el muerto a él?

Además, cómo se te ocurre pensar que la persona que hasta hace muy poquito golpeaba la puerta de tu casa para hablar pestes de nosotros (tus abogados) a tus tíos y prometerles que si nos despedían él podía arreglar el tema desde su cargo, va a intervenir en un asunto al que el mismo renunció. ¿Qué decís? No. Cómo va a ser cierto que requería la demolición de la casa de Punta Perdices, si él quería hacer hoteles de lujo en Punta Perdices. Belén todo es muy grave para que fuera cierto. Por eso te decimos que nadie es tan torpe para hacer todo eso Belén… ¿o sí? Nos hablamos.

