El descargo de Messi sobre la sanción de cuatro partidos será casi seguro por videoconferencia

Aunque la decisión final aún no está tomada, lo más probable es que Lionel Messi ratifique por videoconferencia su descargo sobre la sanción de cuatro partidos de Eliminatorias que le impuso la FIFA. “En un 99% no irá a Zurich”, aseguraron en la AFA. En las oficinas de la calle Viamonte, sin embargo, no pierden las esperanzas sobre una condonación de la pena. Y hay quienes hablan de que podrían quedar en tres partidos (ya cumplió uno).

Pese a que la audiencia ya estaba fijada desde mediados de abril, y a que tanto la AFA como la FIFA esperaban que Messi acudiera a la sede de la FIFA para hablar personalmente de su sanción, lo más probable es que los directivos que lo castigaron sólo lo vean a través de internet. Los abogados contratados por la AFA para apelar la sanción al capitán argentino (el argentino Ariel Reck y el español Juan de Dios Crespo) ya están en Suiza a la espera de novedades del caso. Pese a la probable no comparecencia del capitán argentino, los expertos son optimistas con respecto a los argumentos que esgrimieron en la apelación (un escrito de más de 40 páginas). Confían en que la FIFA disminuya la pena.

La decisión de apelar las cuatro fechas de suspensión contra Messi fue la primera determinación que tomó Claudio Tapia como presidente de la AFA. Asumió en una Asamblea en el predio de Ezeiza, el 29 de marzo pasado. Al día siguiente, firmó la resolución que habilitaba el pedido de apelación, previo pago de 3000 francos suizos a la FIFA (unos 3000 dólares). La semana siguiente, la AFA le mandó por correo electrónico a los integrantes de la comisión disciplinaria los argumentos jurídicos de la apelación. Y se fijó para el jueves 4 de mayo la fecha de la audiencia. La AFA espera que ese día lleguen las buenas noticias. Y poder decirle al nuevo entrenador del seleccionado (Jorge Sampaoli) que podrá contar con el capitán albiceleste.

La Nación