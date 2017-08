El equipo sanantoniense de Patagonia Gym con importantes resultados en SAO

El sábado 19 de agosto se realizó en General Conesa, la segunda edición del evento de kick Boxing denominado “Sin cuartel” donde se dieron cita competidores de La Pampa, Neuquén, Sierra Grande, Roca, Madryn, San Antonio Oeste y los locales.

Participaron siete competidores de nuestra localidad. El evento fue fiscalizado por la Unión de Deportes de Contacto (UDC). Así fueron los resultados:

Valdivieso Fernando vs Uña Fernando (ganador)

Agustín Paz (ganador) vs Cristian Reyna.

Elio Portillo (ganador) vs Lautaro Álvarez.

Luciano Berde vs Aron Ulloa (ganador)

Mauro Antual (ganador) vs Alexander Rodríguez.

Emilio Miulenforthd vs Carlos De Mendonca (Empate)

Emanuel Baeza (ganador) vs Javier Villalba.

Maximiliano Caipil vs Julián Romero (ganador por abandono de Caipil).

Alejandro Fidel (ganador) vs Martín Maisonave.

Cristian Rojas vs Nicolás Méndez (empate).

Luis Emmanuel Menincheti vs Alex Torres (ganador del título zonal UDC)

Lucía Muzio vs Joana Ardenghi (ganadora)

Patricio Dos Santos vs Fabián Antual (empate)

Informativo Hoy