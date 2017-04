El ex juex Bernardi está preso en Cubanea, un desolado paraje

La determinación del Tribunal que condenó a Bernardi y que además ordenó la prisión preventiva de alojar al ex juez en Cubanea llegó luego de recorrer otras dependencias que aportó el Ministerio de Seguridad como posibles sitios de detención. Se mencionó Conesa, pero su intendenta Alejandra Mas manifestó el repudio de la comunidad y hubo marcha atrás.

El Servicio Penitenciario Provincial había adelantado que no estaban dadas las condiciones de seguridad para alojarlo en el Complejo Penal 1, debido a que en su condición de ex fiscal, ex juez de primera instancia y ex camarista, llevó acciones en juicios contra reclusos que se encuentran alojados en dicho establecimiento carcelario.