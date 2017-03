El Gobierno pasó de denunciar extorsión a preocuparse por la falta de un líder sindical

“¿Y? ¿Cómo va eso?” Pasadas las cinco de la tarde, Marcos Peña llamó desde su escritorio de la residencia de Olivos a la Casa Rosada para que le contaran novedades de la movilización. En Olivos se daba una escena particular: ni el jefe de Gabinete ni Mauricio Macri tenían sus televisores encendidos. Pudieron dar fe de esa curiosidad, tal vez impensada en anteriores administraciones, desde el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, hasta varios ministros que pasaron por sus despachos. Uno de ellos, incluso, asumió entre sus colaboradores al regresar a Balcarce 50: “Somos un gobierno tan raro… estábamos sin televisores y sin poder mirar el celular”.

Para el Presidente, esas descripciones no son una crítica. Al contrario. Macri había decidido no alterar su agenda por la marcha de la CGT y se hacía pequeños huecos entre reunión y reunión para leer los mensajes con el resumen que le enviaba su vocero al celular. Lo mismo que el jefe de Gabinete, que en cada intervalo llamaba a Balcarce 50 para pedir precisiones y monitorear la respuesta que darían los funcionarios requeridos por los programas de TV.

En el momento del último llamado, a Peña le contaron que Pablo Moyano estaba abandonando la protesta escoltado y entre empujones y que la misma suerte habían corrido Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer. También le dijeron que a la sigla de la CGT que decoraba el atril de los oradores uno de los militante rebeldes la había pegado dos cintas en posición de cruz y que luego lo habían tirado al piso. “Poné un segundo algún canal de noticias”, sugirió su interlocutor. Se desconoce si Peña encendió alguna pantalla, pero en cualquier caso trasladó las novedades a quienes permanecían en Olivos. “Esto huele a viejo, a una película que vimos mil veces”, dijeron en su entorno.

“Estamos convencidos del rumbo. Les pido también a ustedes convicción”, había dicho Macri, por la mañana, en la cita con su Gabinete. En el círculo presidencial agregaron que el rumbo económico es innegociable. “No puede ser que Obama nos elogie y que Pablo Moyano nos diga que somos un desastre”, se oía en Olivos. En el macrismo arrancaron el día hablando de extorsión y oportunismo político y terminaron preocupados porque los incidentes desnudaron la falta de un líder sindical. “¿Con quién nos vamos a sentar para negociar el levantamiento de la huega?”, se preguntaban.

En el Ejecutivo no había ánimo de festejo. “Esto no le hace bien al país y menos a la economía. No es la imagen que queremos que llegue a quienes quieren venir a invertir a la Argentina”, reconoció un integrante del equipo de Nicolás Dujovne. Aunque al cabo del día había dirigentes que dejaban trascender una dosis de sarcasmo: “Organizaron un acto, amenazaron con paro pero no le pusieron fecha, la izquierda los insultó y resulta que todos los días nos dicen que los que no sabemos hacer política somos los del PRO”.

Jorge Triaca, uno de los que se diferenció de sus colegas y sí siguió en vivo cada movimiento de la dirigencia sindical, diría más tarde, mientras salía a las apuradas del Ministerio de Trabajo rumbo a un canal de televisión: “Montaron una fiestita de 15 y la llenaron de invitados. Pero se olvidaron de que los invitados nunca se llevaron bien entre sí y les arruinaron la celebración”.

Clarín