El peronismo busca definiciones en una cumbre en Las Grutas

El presidente del PJ, Martín Soria convocó para mañana en Las Grutas, a partir de las 16, a una reunión del partido con intendentes y diputados, que tendrá como principal eje de debate el anuncio del gobierno de Alberto Weretilneck, de la puesta en marcha del llamado “Plan Castello”, que implica un endeudamiento de 500 millones de dólares con autorización del parlamento rionegrino, y con los dos tercios de los votos que hasta el momento el oficialismo no tiene.

Son trece los jefes comunales convocados –sin que se pueda afirmar que habrá asistencia perfecta- y 17 legisladores donde algunos estarán ausentes y en vacaciones.

Si bien aún falta información sobre el plan de obras presentado por el gobierno, donde antes de ayer sólo se delinearon los vectores principales, se descuenta que la opinión de los intendentes gravitará a favor del anuncio, que hasta el momento no es a lo expresado por el titular del PJ e intendente de Roca, Martín Soria.

El debate sobre la toma de deuda en dólares es un hecho y Weretilneck dijo que habrá una nueva reunión con los jefes comunales dentro de 30 días, para tener definida la letra del proyecto que se enviará a la Legislatura en 60 días, y luego habrá un período estimado en unos cuatro meses para obtener el recurso tan esperado.

En este punto el gobernador se entusiasma en contar además con el visto bueno del ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, aún cuando voceros del gobierno nacional plantean críticas a Weretilneck por la falta de planes de contención del gasto exigido por la administración Macri y el posible uso electoral de los recursos que reclama.

No son menores algunos trascendidos que circulan en ámbitos políticos, que indican que el propio mandatario reconoció que le faltan cuatro votos en el parlamento para aprobar el endeudamiento con los dos tercios a su favor, porque no confía en contar con el acompañamiento de Jorge Ocampos y Gabriela Agostino, hoy encuadrados en Cambiemos y más distantes de la Casa de Gobierno (no estuvieron en el Salón Gris en la presentación del Plan Castello), distancia que también han tomado los intendentes del espacio macrista en Río Negro, de aceitada relación con el gobierno cuando fungían aislados en la órbita del radicalismo.

De ser así el gobierno sólo puede buscar esos cuatro votos en el Frente para la Victoria, que tendrá la pelota del lado de su cancha, para jugar un papel protagónico en el tema del préstamo en dólares.

Otro tema que seguramente no escapará al debate del peronismo en Las Grutas será la fecha de las elecciones en los nueve municipios donde este año se eligen concejales. Trascendió que Weretilneck ya tomó contactos con intendentes peronistas para pedirles que convoquen a sufragar el 14 de mayo, con servicio electoral a cargo de la Provincia, fecha ya anunciada por el gobierno.

Este punto abrirá un seguro debate ya que Soria exigirá que las comunas gobernadas por el FpV, acompañen en las elecciones nacionales –en una misma fecha- a María Emilia Soria, hasta el momento segura candidata a repetir en un escaño en la cámara baja del Congreso.

El debate en el peronismo estará abierto en el espacio partidario, un reclamo de muchos dirigentes que quieren al PJ movilizado y con expectativas para las elecciones nacionales y para ello piden mayor presencia en la conducción de Martín Soria. Además observan que estilos y la personalidad del conductor del justicialismo no ayudan en este proceso. Se escucha decir que “una cosa fue el gringo y otra es Martín y el escenario y los tiempos no son los mismos que en el gobierno de Saiz, donde el eje de campaña fue la corrupción, con buen resultado”.

Le piden a Soria que salga de la “caja de cristal” (General Roca) donde si bien logra una consideración superior al 60 por ciento, en el resto de la provincia tiene que aumentar su consideración en el votante.

No pocos caciques provinciales y locales del peronismo sostienen que octubre es una oportunidad, que el gobierno de Weretilneck tiene problemas que la ciudadanía empieza a percibir y que además el gobierno nacional no está bien en la consideración de los rionegrinos, donde Macri ya fue tercero en las elecciones presidenciales, dos aspectos que pueden canalizar votos hacia el FpV.

De esta manera se plantea un escenario optimistas –con un piso electoral que siempre osciló en el 30 por ciento- y que puede haber una buena performance en las próximas elecciones nacionales. Hoy le piden al partido no desperdiciar esta posibilidad..

ADN