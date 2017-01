El posnet casi no se usa en Las Grutas

La resistencia a aceptar el débito como modalidad de pago sigue siendo moneda corriente en este balneario. Y cada año se acentúa la picardía de los comerciantes que exhiben el posnet cuando llegan los inspectores pero lo mantienen de adorno durante el resto de la temporada, alegando fallas técnicas o caídas del sistema. Por eso termina convirtiéndose en un accesorio fantasma, que en el grueso de los locales está pero no cumple su función. Y al turista se le sigue exigiendo que abone al contado rabioso. “Sabemos que existen estos comerciantes ‘pícaros’, por llamarlos de alguna manera”, manifestó Agustín Domingo, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia. “Lamentablemente, en estos casos la única herramienta es la denuncia, porque existen sanciones plausibles pero para aplicarlas debemos profundizar las acciones de fiscalización, estableciendo, por caso, un punto fijo en el comercio”, añadió. “La vía más rápida para denunciar es comunicarse de 8 a 18 al 0800-222-3278. También pueden acercarse a las oficinas que poseemos en el balneario, a la altura de la tercera bajada, o apelar a los inspectores que están efectuando controles”, sugirió. Los números del relevamiento que el organismo viene realizando en este destino son promisorios porque cada vez más locales cuentan con posnet, aunque la estrategia de alegar fallas técnicas para impedir el uso de la modalidad aleja esas cifras de la realidad que viven los turistas. “En lo que va del verano, por caso, de 140 comercios relevados 105 contaban con posnet y 35 no; es decir que un 25% no lo tenían. Se les labró la correspondiente sanción”, informó Domingo. También añadió que esas cifras van mejorando de temporada a temporada. “Cuando, en 2015, se sancionó la ley provincial para exigir este medio de pago, sólo el 30% de los comercios aceptaba posnet. Hoy lo tiene cerca del 75%. Obviamente, no sólo deben contar con él sino que tiene que estar operativo cuando la gente lo requiera. Por eso es importante que el consumidor nos ayude y denuncie irregularidades o castigue al que incurre en engaños, evitando comprarles”.

Año a año la misma sanción

Entre el 25% de los comercios sancionados por falta de posnet, existen algunos que Agustín Domingo, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia, calificó como “emblemáticos” , como por ejemplo la única estación de servicio que funciona dentro del balneario. “Todos los años la multamos. Esta vez la suma fue de 20.000 pesos. Realmente no se entiende cómo un negocio de esa magnitud no acepte pago electrónico. Lo cierto es nosotros cumplimos con visitarlo todos los años y aplicarle la sanción”, dijo el funcionario. Pese a que el incumplimiento se reitera, la ley no prevé una sanción mayor. “Todas las sanciones son pecuniarias, de lo contrario, hubiéramos pensado en otro tipo de modalidad . Pero éstas son las herramientas que tenemos”, argumentó Domingo.

Fuente: Río Negro on line