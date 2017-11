Encuentro provincial de Voley en SAO

La Municipalidad de San Antonio Oeste, a través de la Dirección de Deportes, fomenta las actividades deportivas en el ejido, impulsando eventos deportivos a nivel municipal, provincial y nacional.

En este sentido, el pasado fin se semana se llevó adelante el Torneo Provincial de Vóley Sub 13, en las instalaciones del Gimnasio municipal de la ciudad, allí 12 equipos femeninos y 7 masculinos fueron protagonistas del encuentro.

En este marco, el equipo de vóley sanantoniense Sub 13 tuvo su debut, el equipo de Ing. Jacobacci se consagró Campeón Provincial de Vóley en la categoría Sub 13 masculina y el equipo de chicas de Lamarque se quedó con el título de campeonas Provinciales de vóley de la categoría Sub 13.

El Intendente Ojeda estuvo presente en el acto de apertura y en la entrega de certificados a los equipos, en este ámbito expresó “Es un gran honor tener a tantos jóvenes de la provincia de Rio Negro, agradezco a los profesores, al personal de la Dirección de Deportes Municipal, encabezado por Lorena Alonzo, y a los padres de los chicos de la ciudad que han hecho posible esta gran actividad. Realmente San Antonio ha dado un puntapié importantísimo como sede de futuros eventos deportivos y brindar más espacios para quienes nos visitan.

Además, aprovechó la oportunidad para desearles a los jóvenes pertenecientes a la Escuela Municipal de Vóley que nos van a representar en el Campeonato Argentino, el mejor de los éxitos, “sabemos que van a dejar todo. Si hay algo que fortalece a una localidad es ver tantos jóvenes saludables y practicando deportes esto los ayuda a ser grandes personas”.

La Directora de Deportes, resaltó el esfuerzo detrás de las delegaciones para participar en el torneo y agradeció a los padres de la escuela municipal de vóley local de todas las categorías por el acompañamiento y el trabajo que hacen”.

Por su parte, el Vicepresidente de la Federación de Vóley Provincial, Milán Magister, felicitó a la comunidad de San Antonio Oeste por animarse a organizar un torneo de estas características, ustedes son la base de nuestro vóley”.