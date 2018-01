“Es vergonzoso el estado de abandono de Las Grutas. Quienes están al frente del gobierno deberían dar respuestas por las malas condiciones en que se encuentra nuestro destino y por lo que mostramos a los turistas.”

Con esas palabras se refirió José María Clemant, sobre cómo se encuentra la villa en plena temporada. El concejal, preocupado dijo “Veo a algunos inquietarse por la pila de San Antonio y está perfecto, pero no ven el contexto que se genera también con el descontrol de la basura, la cual se observa por todos lados y también amerita soluciones de base. Hay que dejar de jugar a la política chica para meternos a discutir los grandes temas con la profundidad que esto requiere.”

“¿Qué veo? Veo que estamos retrocediendo en todo sentido. No sirven los parches ni las medidas transitorias; hay que sostener una gestión planificada a mediano y largo plazo y dejar de lado los intereses individuales que generan el mayor daño al Estado. Hace muchos años que nuestro destino está sin rumbo. Lo terrible es que no me refiero sólo a Las Grutas, lamentablemente basta con pasar por el Puerto o San Antonio para darse cuenta que todo está en igualdad de condiciones, sin dirección, sin proyección positiva.”

En otra parte de la nota, Clemant se refirió a la situación política mirando al futuro. “La política no debe interpretarse como un empleo; algunos pretenden seguir en política para no tener que volver a su oficio o profesión, seguramente porque no fueron exitosos en sus tareas o es mejor que el pueblo les pague un sueldo, en vez de trabajar como cualquier vecino; en mi caso personal, cuando termine mi mandato en el concejo, es probable queregrese a la radio. Mientras, yo puedo demostrar que el sueldo que me paga el pueblo lo justifico con la responsabilidad con la que asumo cada proyecto que trabajo, no sé si todos pueden decir lo mismo; veo que muchos están cobrando un sueldo y descansan colgados de la teta del estado. Estoy convencido que hay que renovar la política y que hay varios que tienen que volver a su casa porque sólo pueden demostrar que son los responsables del deterioro de nuestra ciudad.”

“Insisto, yo voy apostar al recambio generacional, a la nueva política, a la juventud, a los hombres y mujeres que aún no participan. Tenemos que buscarlos y animarlos a que protagonicen el futuro de nuestra comarca. Está claro que los que están y estuvieron le aportaron muy poco. Y cuando digo que hay que buscar gente nueva, hablo para que sean ellos los protagonistas y no que los llamen para llenar espacios como se hace siempre.”

Prensa JM Clemant