Gemigniani insiste con la municipalización

“Si tengo la posibilidad de regresar a la legislatura, que no te quede ninguna duda que voy a presentar nuevamente la ley de municipalización”. Así, la dirigente de Juntos Somos Río Negro ratificó su potura y metió presión al Gobierno.

María Gemigniani podría volver al Parlamento si renuncia Rubén López, acorralado por dos denuncias de abuso sexual en su contra.

“No vamos a bajar los brazos, vamos a insistir por la municipalización”, ratificó en diálogo con en el programa “Va a dar que hablar…” de SAOTV, y que reprodujo el portal InformativosHoy. “Si tengo la posibilidad de regresar a la Legislatura, que no te quede ninguna duda que voy a presentar nuevamente la ley de municipalización” indicó.

Gemigniani habló sobre el fallo en contra de la municipalización que emitió el Superior Tribunal de Justicia. “Esto nos fortalece, los grutenses seguiremos con acciones, en una asamblea donde dijeron que íbamos a ser pocos, terminamos siendo mucho más, nos da fuerza para continuar”, señaló.

“Me siento muy dolida, nadie del gobierno provincial salió a decir algo, nadie dio una declaración, y el fiscal de estado, que reservó el derecho de apelar a la Suprema Corte, salió aclarar inmediatamente por el Diario Río Negro que es difícil hacerlo, entonces ¿para que se reservó ese derecho?, me parece que aquí hubo algo más” mencionó que “los intereses políticos, empresariales, van de la mano, aquí hay gente que no quiere soltar la ‘gallina de los huevos de oro’ que es el negocio de la tierra” sostuvo.

“Los grutenses están muy enojados con el gobierno provincial y con el gobierno municipal al estado de abandono que llevaron a Las Grutas, uno camina y recorre y observa que nos ‘han tirado abajo’, el único fin de semana donde hubo ocupación al ciento por ciento, colapsaron todos los servicios, esto quiere decir que nos dejaron a la deriva” afirmó.

“Si voy tener represalias políticas, posiblemente, pero no me importa, yo no estoy para dejar mis convicciones sobre lo que luché la mayor parte de mi vida, no voy a bajar los brazos, como tampoco los gruteses que estuvieron conmigo en la asamblea, no es hora de dejar de luchar”, indicó Gemignani.

ADN