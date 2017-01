Jesús María 2017: entre la polémica y el recuerdo de Horacio Guarany

Ayer, Leo Dan y Palito Ortega convocaron 11.500 espectadores en el festival; esta noche será el turno de Soledad, que mantuvo una relación muy cercana con el folklorista

JESÚS MARÍA, Córdoba. Hoy en el festival de Doma y Folklore de esta ciudad se reeditará otro clásico, Soledad Pastorutti . Y con ella habrá un homenaje a Horacio Guarany , por quien anoche se hizo un minuto de silencio y hubo varias recordaciones de artistas .

La cantante tuvo una relación muy especial con el folklorista que, por razones de salud, no la pudo acompañar el año pasado en Cosquín, cuando ella festejó sus 20 años con la música. En esa oportunidad cantó “La litoraleña” de Guarany con el Chaqueño Palavecino y después ella lo homenajeó con “Nada tengo de ti”. Soledad siempre recuerda que su padre era fanático del folklorista que murió el viernes, a los 91 años.

Soledad suele comentar que lo conoció en El Arañado (Córdoba), donde lo fueron a saludar atrás del escenario. “Me abrazó y me dijo, ‘así que sos la chiquilla que suele andar haciendo líos’. Siempre fue muy generoso conmigo”, recordó alguna vez.

Por la cercanía del vínculo, en su show de esta noche lo recordará. En la edición pasada, acompañada por su hermana Natalia y el ballet El Chúcaro, convocó a unas 15.000 personas y su actuación se extendió una hora y media.

En el 2015, en el aniversario 50 del festival, los organizadores reunieron a Guarany con el Chaqueño Palavecino, al quien él mismo nombrara como su sucesor. Los “lunes de Guarany” -cuando miles de fanáticos se congregaban para verlo- terminaron siendo una suerte de mito en esta ciudad.

LEO DAN, PALITO ORTEGA y LA POLEMICA

Anoche Palito Ortega y Leo Dan animaron el show frente a 11.500 personas. Por separado repasaron sus clásicos de los años ’60. Amigos de siempre, se cruzaron sólo en los camarines y ambos tuvieron su primera vez en Jesús María.

“La rivalidad que nos crearon quizás fue porque él es tucumano y yo santiagueño, porque él es de River y yo de Boca”, dijo Dan. Y hubo perlita: durante su actuación, un hombre ingresó al campo de la doma con un cartel pidiéndole matrimonio a su amor, Silvana. Personal de seguridad lo retiró antes de que se conociera el desenlace.

Minutos antes de la medianoche subió Ortega, quien arrancó con “Un muchacho como yo”, recordó a Charly García y cantó “Popotitos”. Pasó más de una hora y se fue ovacionado.

Por otro lado, el reggaetonero Ozuna anunció vía redes sociales que no actuará en la noche extra del lunes; canceló la gira por Argentina y Uruguay. Por Twitter indicó que no viene a Córdoba “por no llegar a los acuerdos con los promotores” y que sus fans fueron “engañados”. El grupo Marama lo reemplazará y estará por segunda vez consecutiva en el festival.

La comisión organizadora comunicó que está habilitada la devolución de entradas a partir de hoy y hasta el lunes en las boleterías del anfiteatro. Confirmó que el resto de la programación se mantiene, incluye a la boy band CNCO, a Ulises Bueno, Chipote y al DJ Fede Flores.

El año pasado, la incorporación de Lali Espósito a la grilla del tradicional festival generó una inusitada polémica, especialmente en las redes sociales.

La Nación