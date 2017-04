José Clemant “el abogado Emiliano Gallego es un delincuente”

Después de la carta pública de los abogados Emiliano y Diana Gallego, el edil de JSRN respondió a las acusaciones del asesor letrado de la familia Velázquez “yo siempre dije que la familia Velázquez tiene derecho, lo dije en la reunión del viernes pasado y lo dije siempre, tampoco es cierto que me hayan firmado algún beneficio como sí lo hacen con este abogado, como lo hizo el delincuente de Gallego” añadió que “la familia lo puede decir, que la familia muestre si alguien me firmó algo” sostuvo además “de hecho yo plantee que no se podía comparar la actuación con lo de sucedido en el convenio con la familia Tarruella”.

“Jamás la familia se sentó a dialogar con el Concejo Deliberante, como lo hicieron con el secretario de gobierno Garriga Lacaze, como lo dijo el abogado Torres, que incluso posteriormente recibió un llamado extraño de Gallego” agregó que “en los últimos tiempos el tema de la tierra se transformó en una especie de tesoro, hay abogados que se comprometen de manera honorable como Pablo Fernández con la familia Geoffroy, mientras era concejal no activó el expediente, después encontramos delincuentes como Emiliano Gallego que a una familia le cambia el 60% de los derechos por 10 mil pesos y siquiera le entrega el dinero” afirmó el concejal.

“En la reunión nos dimos cuenta que Gallego le miente a la familia, porque siquiera se abrió una etapa de prueba, nadie puede decir que se hizo algo, ya que nunca se definió nada y me parece que el abogado Gallego tiene miedo de que se sepa la verdad, pero ya se dan cuenta de lo que es” aseguró Clemant.

“La familia se merece el reconocimiento de la tierra, ahora el estado debe buscar con quien sentarse a dialogar, o con los integrantes de la familia o con los delincuentes como Gallego, ahí está la clave, hay que poner las cosas en su lugar” finalizó.

Informativo Hoy