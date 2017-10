La Cámara ratificó la causa contra Sodero Nievas

La causa por “peculado” en la que se encuentra involucrado el exjuez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Sodero Nievas, debe continuar su trámite. Así lo resolvieron los camaristas penales Carlos Reussi, Luján Ignazi y Eduardo Roumec, estos dos últimos en calidad de subrogantes, al rechazar el recurso de prescripción planteado por la defensa del exmagistrado.

El abogado Damián Torres adelantó a este diario que ante esta resolución firmada en los últimos días del año pasado recurrirá en casación al STJ y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “tiene fallos concretos de que la causa se tiene que terminar en un plazo razonable o de lo contrario se debe dejar sin efecto”. En este sentido recordó que esta investigación lleva casi 13 años al aclarar que el expediente principal sigue en el juzgado de Instrucción a cargo de Favio Igoldi y que éste es un incidente que se formó a partir del planteo de prescripción que formuló en su momento el anterior defensor Néstor Torres y que sostuvo en la Cámara el nuevo abogado.

Sodero Nievas fue procesado por Igoldi bajo la figura de “peculado” porque habría utilizado un móvil del Estado con chofer que cobró viáticos para realizar una mudanza particular desde Buenos Aires a Viedma a poco de asumir como juez del máximo órgano judicial de Río Negro en 2001. También le imputó que habría utlizado los mismos medios para trasladar a su familia durante unas vacaciones de invierno desde la capital rionegrina a la Federal.

Ese procesamiento fue apelado en su momento y la Cámara anuló la indagatoria por haber sido dispuesta en momentos en que el imputado había planteado un problema de salud al presentarse en Tribunales. En ese marco se ordenó a Igoldi que tomara nuevamente la indagatoria y resolviera, una vez más, la situación procesal del exmagistrado. Por otra parte la Cámara no dispuso el apartamiento del juez penal ni hizo lugar a las recusaciones planteadas en su contra.

Además el STJ también confirmó a Igoldi en la investigación de esta causa al rechazar un planteo de la defensa de Sodero Nievas, quien aún no declara nuevamente en calidad de indagado por razones de salud y permanece en su domicilio de Buenos Aires bajo pautas de conductas. Ahora el juez Igoldi espera un informe del cuerpo médico de la Corte para llamarlo nuevamente a declarar.

Damián Torres planteó que esta causa prescribió por el trascurso del tiempo y porque no hubo movimientos desde 2001 a 2013 al ser reactivada por Igoldi. Fundamentó en base a dos tesis: una amplia y otra restrictiva. Explicó que la primera señala que cuando se trata de un funcionario judicial se suspende la prescripción hasta tanto deje de serlo y en ese sentido sostuvo que esa visión es contraria a la Constitución y los tratados internacionales que sostienen que las causas tienen que terminarse en un plazo razonable.

Agregó que Sodero Nievas no influenció en el proceso mientras fue juez del STJ pero el Tribunal Tribunal consideró en esta última resolución que mientras se es funcionario está suspendida la prescripción y con respecto a la falta de movimiento de la causa entre 2001 y 2013 interpretó que estuvo archivada porque no le dieron el desafuero a Sodero Nievas. Torres no coindició con esta interpretación que calificó de errónea al indicar que “nunca se pidió el desafuero sino el juicio político que son dos cosas distintas. Los legisladores consideraron que no tenía sentido echar al juez en 2001 cuando el juez (entonces Juan Bernardi) tenía la posibilidad de llamarlo a indagatoria pero archivó la causa, entonces fue el Estado mismo el que decidió no continuar con el trámite del llamado”.

En este sentido los jueces sostuvieron que la causa estuvo archivada porque no se lo podía llamar a indagatoria y por lo tanto como no había posibilidades de hacerlo no se podía computar ese plazo para decir que hubo insubsistencia de la acción, rechazando también este planteo.

rionegro.com.ar