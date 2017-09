La Casa Rosada relativizó los reclamos y respaldó a Bullrich

El gobierno de Mauricio Macri relativizó ayer el efecto de la marcha en la Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida del artesano Santiago Maldonado, a un mes de su desaparición. Los principales funcionarios respaldaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pese a que los manifestantes pidieron su renuncia, y desacreditaron los hechos de violencia de ayer.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló tras los disturbios para pedir “prudencia, tranquilidad y paz”. “Empezando por el presidente Mauricio Macri y todo el equipo, la prioridad es que Santiago Maldonado aparezca con vida”, dijo en declaraciones realizadas en Mar del Plata.

“El apoyo a Patricia Bullrich está firme, el Presidente la respalda totalmente”, confió a LA NACION una alta fuente oficial. Más aún, luego del pedido de renuncia en la plaza. No le soltará la mano a su ministra.

Un funcionario se tomó con humor e ironía ese reclamo de renuncia bajo el grito de “fuera Bullrich, fuera Bullrich”. “¿Vieron que todos la quieren a Patricia? Decían: «Fuerza Bullrich, fuerza Bullrich»”, dijo un ministro a LA NACION.

Luego de las referencias irónicas, los funcionarios se ponían serios y manifestaron preocupación por la ola de incidentes y violencia que llevaron adelante los grupos activistas. Hubo serios disturbios en varios puntos del país y en la propia Plaza de Mayo al caer la noche.

Para el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta hubo menos de 30.000 manifestantes, aunque el número pudo llegar a 50.000 porque se llenó media plaza. La Policía de la Ciudad fue la que contabilizó la asistencia, porque custodió todo el centro porteño. “Fue una marcha con el elenco estable de la izquierda, el kirchnerismo y los derechos humanos, que van siempre a estas marchas. Fue pequeña para lo que ellos esperaban: unas 200.000 personas”, estimó un funcionario a LA NACION.

Para la ministra Bullrich, los grupos que respaldan la causa de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se componen de sectores anarquistas, elementos trotskistas, corrientes kirchneristas, manifestantes revolucionarios, organismos de derechos humanos, sindicatos combativos y organizaciones sociales y piqueteros violentos.

Luego de la marcha, Bullrich recibía de diversas fuerzas de seguridad el reporte de los actos de violencia de la jornada: un ataque a un regimiento de Gendarmería en El Bolsón, en Río Negro, con bombas molotov; serios destrozos a una mutual de suboficiales de Gendarmería, en las calles Venezuela y Tacuarí, a metros del centro porteño; la rotura a tres bancos en el microcentro, y un atentado a una concesionaria de autos en Neuquén. Además se registró un ataque de la agrupación Quebracho a su ex líder Fernando Esteche, a quien hirieron con puntazos. El Gobierno considera que las muestras de violencia perjudican políticamente a Cristina Kirchner, de cara a las elecciones del 22 de octubre.

Patricia Bullrich no quiso hablar luego de la marcha. En la Casa Rosada, los funcionarios señalaron que “la violencia y la politización del caso Maldonado no hace más que deslegitimar a estos grupos y alejarlos de la gente que no quiere violencia”. También contrapusieron el reclamo con la causa que instruye el juez federal de Esquel, Guido Otranto. “No está probado que Maldonado estaba el 1° de agosto ni que se lo llevó Gendarmería; en cambio el incidente del puestero es una pista a seguir”, dijo una fuente oficial.

