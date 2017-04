La conmovedora carta de un soldado argentino a la viuda del militar inglés que mató en la guerra

El ex combatiente asegura que encontró en la escritura un cable a tierra, una luz. “Nunca me regodeé de lo que pasó, ni quise hablar de nada. Fue una circunstancia, un echo puntual. El otro día dijeron el ‘Bobo de Jones’ y me molestó. Fue un ser humano que cumplió una función. Yo quiero que me reconozcan por un buen poema y no por ser el que lo abatió“.