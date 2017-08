La Legislatura sesionará el viernes para desechar la instalación de la central nuclear

Luego de que el gobernador anunció el rechazo a la instalación de la central nuclear en Río Negro, la Legislatura provincial sesionará este viernes para formalizar la decisión.

Esta tarde se reunirá Labor Parlamentaria para convocar a una sesión para el viernes, a la 9. Mañana, el gobernador Alberto Weretilneck -según anunció el fin de semana– enviará el proyecto legislativo, con acuerdo de ministro.

El viernes, en nota enviada al ministro de Energía, José Aranguren, el mandatario informó a Nación que se descarte Río Negro de las posibilidades para la instalación de la central nuclear.

Simultáneamente, en un mensaje a la sociedad, Weretilneck anunció esa decisión, que fundamentó en la mayoritaria negativa de los rionegrinos a esa localización. “Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente no la ha habido, y como me he caracterizado siempre de ser un gobernador democrático, que escucha a las grandes mayorías como también a las minorías y respeta las opiniones del pueblo y de la gente, he tomado esta decisión”, expresó Weretilneck.

En parte de la misiva, el gobernador resaltó que “la mayoría de las opiniones está en contra de la instalación de esta usina nuclear. Los actores sociales han expresado sus temores por el funcionamiento y por el legado a las próximas generaciones. Ni siquiera sectores -como el comercio y el empresariado, a priori grandes beneficiarios- expresaron su apoyo a esta iniciativa, y fueron pocos los sectores gremiales que involucran a los trabajadores que plantearon una posición favorable”.

Agregó que el rechazo “no pone en discusión los aspectos técnicos, de seguridad industrial, control y funcionamiento de este tipo de emprendimientos, ya sean relacionados al medio ambiente o calidad de vida, sino que indefectiblemente estáteniendo en cuenta la percepción de una sociedad sobre los riesgos que representa una determinada industria , y si está dispuesta a asumirlos o no. En definitiva, el proyecto careció de licencia social”.

