La moderación reina entre los empresarios: 8 de cada 10 no prevé contratar empleados

Para el tercer trimestre de 2017, la expectativa neta de empleo será positiva en un 7% interanual desestacionalizado, un porcentaje que no se vio en los últimos 12 meses. Pero una vez más la moderación manda. Mientras que un 11% de los encuestados anticipa un incremento en sus dotaciones y el 5% pronostica un descenso, el 76% de estas empresas privadas no espera ningún cambio en su plantilla. Y un 8% no sabe.