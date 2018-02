La mosca y su jodida caída…

La mosca se retuerce en el piso, víctima del aerosol que en primer momento pareciera no afectarla. Hasta que cae, se ahoga, se intoxica, aun así sostiene un ruido molesto, denso, repetitivo, funesto.-

A lo mejor…

Morirá después de un tiempo agónico o no como saberlo, lo cierto es que aún herida causa distracción quita la calma hace que todo moleste. Si se muere será mejor ahora si la encontrás pisala, reventala, silenciala.-

Después…

Vos andá a vivir tu vida nomás como siempre, como todos los días, fijate que podés pagar, que dejás para más adelante conviví un poco con los que no querés, tolerá, disimulá, se feliz si podés hacé malabares…permanecé, mantenete…

Mientras…

La mosca se retuerce en el piso, victima del aerosol, expresa su agonía pero no deja de generar escozor, malestar, incomodidad “si muero será mi muerte” pensará… “pero hasta el último respiro te seré inconveniente, me recordaras por lo pegasosa, incidiosa, no me olvidarás fácilmente…”

Redacción