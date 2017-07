La Oficina Anticorrupción avaló el pedido del fiscal Marijuán para indagar a Cristina Kirchner

En esa misma resolución, a comienzos de junio, la Cámara los había exhortado a ahondar la investigación contra la ex presidenta y a estudiar si el patrimonio de Báez es de él o si le pertenece a Cristina Kirchner y su familia. “No puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita”, indicaron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.