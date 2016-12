La oposición acompañará el presupuesto

El bloque de JSRN y la UCR, expresaron conjuntamente su visión sobre el tratamiento del presupuesto 2017, que comenzó a discutirse en el parlamento municipal.

Al respecto, observaron que es importante haber empezado a analizar el presupuesto como una muestra de responsabilidad correspondiente a los poderes del estado y además, porque es necesario para realizar las previsiones oportunas. Consideran sano para la convivencia institucional, que un funcionario como lo es Marcos Violi, se reúna con los concejales y discuta su enfoque; igualmente no dejan de señalar esta intención positiva por parte del poder ejecutivo, aunque existan diferencias respecto a la proyección económica del próximo año hacia nuestro municipio.

Si bien entienden que el intendente Ojeda merece tener aprobado el presupuesto lo antes posible, señalan que “está en nuestra voluntad realizar su análisis de la mejor manera, y que la demora no es precisamente por falta de trabajo, sino porque el mismo fue presentado con los plazos vencidos ante el concejo, hecho que dificulta su observación prudente para luego votar algo con conocimiento. Además, hemos señalado en varias oportunidades, que es imposible darle un tratamiento más amplio si no se presenta el ejercicio del año anterior. Por eso reiteramos el pedido al Secretario de Hacienda municipal, para que nos presente lo ejecutado y poder hacer un cuadro comparativo con el presupuesto que se presentó. Aunque todavía no lo hemos recibido, debemos señalar que el señor Violi ha demostrado interés en enviarlo.”

Asimismo, se señala que en la primera reunión quedaron algunas cuestiones por profundizar y otras que no se tienen en cuenta en dicho presupuesto, como lo es el tema del Ente Turístico, para dar un ejemplo.

“Fuimos sinceros al señalar nuestra preocupación ante la falta de previsión económica, ya que no queda claro de dónde saldrá el dinero para poder abonar los salarios de los trabajadores, mientras que creemos oportuno remarcar la cantidad de funcionarios que tiene el gabinete del Intendente Luis Ojeda. Nos preocupa de igual modo, la falta de control sobre las horas extras y la ausencia de políticas unificadas sobre el gasto interno de la municipalidad entre los distintos funcionarios. Vemos además como extrema necesidad, que se defina un rumbo estratégico para poder aumentar el porcentaje de cobro de los impuestos municipales, lo que permitiría alcanzar un mayor potencial de recursos genuinos para afrontar la demanda de servicios que requiere un municipio con características tan particulares.”

Más allá de las observaciones hechas y muchas más que quedan por hacer, tanto la UCR como el Bloque de JSRN, celebran el espíritu de voluntad para trabajar en equipo y lograr que se implemente un presupuesto municipal acorde a la comunidad y que contemple también, el correcto funcionamiento del Concejo Deliberante.-

Fuente: Bloques de JSRN – UCR