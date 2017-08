“Las ambulancias del hospital no están para cubrir eventos privados”

El fin de semana, los organizadores del Rally Patagónico mencionaron que, luego de un choque entre vehículos de competencia, la ambulancia tardó en llegar, incluso hubo asistentes que insultaron a los trabajadores de la salud cuando concurrieron al lugar.

Ante el agravio de algunas personas y expresiones por medio de las redes sociales de los organizadores, la directora del nosocomio sanantoniense señaló “la ambulancia del hospital no está para cubrir eventos privados, sino que justamente está para la gente que necesita ser atendida, por eso aclaro que el servicio es de todos y no para un evento deportivo privado que cobra a los participantes para que le cubran los servicios” agregó que “yo estuve con la gente el Rally Patagónico, hablé con ellos y le expliqué estos mismo, porque ellos la solicitaron y le expliqué esto mismo, que yo no pudo disponer de los vehículos para cuestiones particulares, la semana pasada incluso por nota pidieron al ministro de Salud quien respondemos exactamente lo mismo que yo planteo, nosotros solo cubrimos actividades públicas en la medida que se pueda, pero no en algo que es arancelado” afirmó.

“El domingo llamaron, tuvo que meterse en el campo, con condiciones de terrenos no eran apta para el rodado que tenemos, cuando llegaron recibieron insultos, que por culpa de ellos la personas corrían riesgo de vida” añadió que “justamente yo hice una capacitación para rescate en rally, si no hay una ambulancia presente en el lugar no puede iniciarse una competencia, además debe haber rescatistas que puedan acceder a los terrenos donde se compite y llevar a la persona hasta la ambulancia, incluso había asistentes que se enojaron que por nuestra tardanza se había suspendido el rally, algo ilógico” sostuvo la médica.

“La persona no revestía ninguna gravedad, la médica le explico a los pilotos que se acercaron y entendieron perfectamente los que se les dijo y todos pidieron disculpas del caso, porque hasta se generó hechos de violencia en el lugar y no es así como debemos ser tratados, además somos hospital de cabecera, hubo otro evento el fin de semana, como fue la carrera de motocross que contrataron ambulancia privada y la asistencia se da aquí, pero el traslado se hizo privadamente” aseveró Iaquinta.

Informativo Hoy