Llenar el tanque saldrá $ 60 más

En las estaciones de servicio recibieron ayer la notificación sobre la suba de precios de combustibles. Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores, dijo anoche que entrará en vigencia el lunes. Tal como se había informado, el aumento de las naftas será del 7,2% y el del gasoil del 6%. Al tomar como base los valores de YPF y los tres modelos de autos más vendidos en la zona llenar el tanque de nafta y gasoil premium el consumidor deberá pagar unos 60 pesos más después del aumento.

El tanque de un Gol, con capacidad de 51 litros hoy sale 824,67y con el aumento saldrá 883,83. El de una EcoSport, con capacidad de 52 litros se llena con 840,80 y con el aumento saldrá 901,16 pesos. Para una Toyota Hilux llenar el tanque gasolero de 80 litros sale 1.426,40 y con el aumento quedará 1.510,40 pesos.

Igual porcentaje

Pinto explicó que la Patagonia está liberada de pagar el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por lo que, de aplicarse los aumentos, será el mismo porcentaje que en el resto del país, pero se calcula sobre una base más pequeña.

Más allá de que la confirmación tardó en llegar, “estaba dicho que iba a haber un ajuste de precios. No se sabía si sería aumento o rebaja. Algunos expertos dicen que de acuerdo a la variación de precios de insumos y demás, no debería haber razones para aumentar, pero sabemos que está previsto”, dijo Pinto.

Por otra parte, destacó que los estacioneros no reclaman aumentos de precio del surtidor, si no que aumenten sus márgenes de utilidad. El año pasado, los precios de los combustibles subieron 31% y repercutió en el consumo.

En este sentido Pinto destacó “ojalá se pudiera ajustar nuestro ingreso sin mover el precio final del combustible. Un aumento algo nos ayuda, pero no anhelamos que aumente, porque cada vez es más difícil y ante cada suba de precio se ve un deterioro en las ventas. Las ventas, a principio de mes se recuperan un poco, pero a fin de mes caen”, dijo Pinto.

Por otra parte, ante los aumentos, no hay alternativas.

El GNC ya no es competitivo en la región. Para los expendedores crecieron los valores en el combustible, el sistema de venta y el costo de la electricidad impacta fuerte.

A su vez, para los consumidores en la Patagonia no es opción, porque no tiene un precio diferencial con los otros combustibles . A la gente no le conviene hacer conversiones de vehículos.

Anoche se podía observar, en muchas estaciones de servicio de esta capital, a filas de automovilistas esperando para llenar el tanque.

Diario Río Negro